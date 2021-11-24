Путин: личный состав ВС РФ надежно защищен от коронавируса

Москва, 24 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил о стабильной эпидемиологической обстановке в российской армии, где проведена вакцинация и ревакцинация личного состава от COVID-19.

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отметил, что личный состав частей ВС РФ полностью защищен от COVID-19. Это должно стать ориентиром для гражданских ведомств, сообщил Путин.

«Чтобы нам достичь общего нужного уровня защиты иммунитета, нужно первую фазу пройти — вакцинацию, с тем, чтобы своевременно приступить к ревакцинации, тогда люди будут защищены так, как имеет место в Вооруженных Силах РФ», — подчеркнул президент России.

Ранее Владимир Путин напомнил о строго добровольном характере вакцинации от коронавирусной инфекции.