Создатель «Тату» объяснил, зачем Пугачева и Ротару перепели «Нас не догонят»

Москва, 24 ноября. Основатель группы «Тату», композитор Сергей Галоян прокомментировал перепетый Аллой Пугачевой и Софией Ротару трек «Нас не догонят». По его словам, запись была сделана еще в 2009 году.

В начале ноября вышел альбом «Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной» с композициями, которые исполнили известные российские артисты. В пластинку также вошел трек «Нас не догонят». Поклонники были удивлены, услышав голоса легенд советской эстрады.

Однако эта песня уже звучала на юбилее Аллы Пугачевой, заявил Сергей Галоян. В какой-то степени артистки предвосхитили выход альбома с каверами на известные песни «татушек».

«Именно в 2009 году две примадонны делали уже трибьют «Тату», — поделился Галоян с kp.ru.

Создатель группы не исключил, что в 2023 году коллектив особым образом отметит двадцатилетие выхода англоязычной пластинки 200 km/h In The Wrong Lane. По его словам, к этому мероприятию есть огромный интерес, поэтому продюсеры «начинают шебуршать», продумывая грандиозное шоу.

Ранее певица Лена Катина опровергла информацию о воссоединении «Тату». По ее словам, все закончилось записью альбома и концертом.