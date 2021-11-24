Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 16:59
16:56
Происшествия
Строители из Виллози попали под статью за взятку в 500 тыс. рублей Госстройнадзору
16:55
Происшествия
Водитель Lada Largus насмерть сбил петербурженку на проспекте Обуховской Обороны
16:53
Экономика
Украинцы объяснили исчезновение уникального судозавода
16:49
Армия
Украинцы сравнили с неуместным анекдотом последние испытания своих ВВС
16:45
Общество
Публицист Мармазов о системе образования и ЕГЭ: Пришло время вернуть фундамент обществу
16:45
Весь мир
Миссия Евросоюза положительно оценила ход региональных выборов в Венесуэле
16:42
Происшествия
Полиция задержала волжанина по подозрению в сбыте контрафактного алкоголя
16:40
Происшествия
Предполагаемый убийца жены и дочери задержан в Оренбурге
16:37
Шоу-бизнес
Пластический хирург Алексанян оценил шансы МакSим на избавление от шрамов
16:33
Происшествия
Охотники в Самарской области незаконно убили шесть косуль
Все новости

Создатель «Тату» объяснил, зачем Пугачева и Ротару перепели «Нас не догонят»

Общество
Создатель «Тату» объяснил, зачем Пугачева и Ротару перепели «Нас не догонят»
Федеральное агентство новостей  /  sofiarotaru.com / wikipedia.org / Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

Москва, 24 ноября. Основатель группы «Тату», композитор Сергей Галоян прокомментировал перепетый Аллой Пугачевой и Софией Ротару трек «Нас не догонят». По его словам, запись была сделана еще в 2009 году.

В начале ноября вышел альбом «Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной» с композициями, которые исполнили известные российские артисты. В пластинку также вошел трек «Нас не догонят». Поклонники были удивлены, услышав голоса легенд советской эстрады.

Однако эта песня уже звучала на юбилее Аллы Пугачевой, заявил Сергей Галоян. В какой-то степени артистки предвосхитили выход альбома с каверами на известные песни «татушек».

«Именно в 2009 году две примадонны делали уже трибьют «Тату», — поделился Галоян с kp.ru.

Создатель группы не исключил, что в 2023 году коллектив особым образом отметит двадцатилетие выхода англоязычной пластинки 200 km/h In The Wrong Lane. По его словам, к этому мероприятию есть огромный интерес, поэтому продюсеры «начинают шебуршать», продумывая грандиозное шоу.

Ранее певица Лена Катина опровергла информацию о воссоединении «Тату». По ее словам, все закончилось записью альбома и концертом.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Создатель «Тату» объяснил, зачем Пугачева и Ротару перепели «Нас не догонят»
пугачева тату ротару
Комментировать