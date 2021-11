Публицист Микульскис прокомментировал американские санкции против «СП-2»

Американских рестрикций в отношении «Северного потока — 2» было уже столько, что об их количестве вряд ли помнят даже те, кто эти ограничения в разные годы инициировал. Однако 23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединенных Штатов решила не останавливаться на достигнутом и ввести новый пакет санкций против газопровода и тех, кто участвовал в реализации энергетического проекта. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис рассказывает о странностях данного решения, не имеющего в перспективе никаких практических результатов.

В кратком пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Государственного департамента США, шеф американского внешнеполитического ведомства объявил о введении новых санкций следующими словами:

«Государственный департамент представил в Конгресс отчет в соответствии с “Законом о защите энергетической безопасности Европы” от 2019 года (PEESA) с внесенными в него поправками. В отчете перечислены два судна и одно связанное с Россией предприятие, Transadria Ltd., участвующих в трубопроводе Nord Stream 2. На Transadria Ltd. будут наложены санкции в соответствии с PEESA, а ее судно Marlin будет идентифицировано как заблокированная собственность».

Если по поводу действий Госдепа выражаться дипломатически, то лучше всего будет воспользоваться выводом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода, как говорится, и, конечно, вопиющий пример — это то, что творят с “Северным потоком — 2”, — констатировал глава МИД в ходе Международного форума Российского союза промышленников и предпринимателей.

До некоторых пор американские усердия на санкционной ниве приносили хоть и небогатый, но все же урожай. Строительство газопровода несколько раз приостанавливалось, персональные «взыскания» были наложены на восемь человек, «заблокированной собственностью» признано 17 судов, имевших отношение к строительству… Тем не менее проект завершен. И именно по этой причине новейшие ограничительные телодвижения США выглядят несколько странно.

Судите сами: укладка труб закончилась в сентябре, сертификация трассы хоть и приостановлена, но никаких реальных инструментов для ее полной заморозки у радетелей за «энергетическую и экологическую безопасность Европы» попросту нет.

В целом же вся эта история четко укладывается в рамки пословицы про лающую собаку и продолжающий идти караван. А как иначе, если попытки противодействия российским поставкам энергоносителя в Европу были абсурдными еще на этапе строительства газопровода? Всю эту абсурдность генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов обосновал в беседе с ФАН еще в январе нынешнего года.

«Тут логика простая: никогда в мире не было такой истории, чтобы газопровод, построенный больше чем на 90%, был брошен и о нем забыли. Если бы это был проект только “Газпрома” — это можно было бы как-то понять, но, как мы знаем, 50% денег на него дали европейские компании, а это — 5 миллиардов долларов. Им предлагают забыть об этом? Вряд ли они об этом забудут. А если забыть, то получается, что альтернатива — это украинская ГТС, которая была построена больше 30 лет назад, сильно изношена и потребуется вкладывать те же 10 миллиардов долларов в ее модернизацию? Пока, как мы знаем, ни одна европейская, ни одна американская компании не вложили в эту модернизацию ни одного цента. Поэтому, естественно, парламентарии будут делать громкие заявления. А бизнес останется бизнесом, и проект будет завершен», — заявил тогда эксперт.

Сергей Правосудов, как все мы видим сегодня, оказался прав. Так зачем США продолжают свои конвульсии? Ответ лежит на поверхности, и озвучил его все тот же Энтони Блинкен в своем вышеупомянутом заявлении. Причем сделал это достаточно однозначно:

«Несмотря на то что администрация продолжает выступать против трубопровода “Северный поток — 2”, в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, ведущим на Украину и в прифронтовые страны НАТО и ЕС, и дать отпор вредоносной деятельности России, в том числе в энергетической сфере».

Чувствуете пафос риторики? «Украина», «прифронтовые страны НАТО и ЕС», «вредоносная деятельность России»… Похоже, «украинские уши» торчат изо всех мест, где речь идет о придании Европе статуса «прифронтового» региона, а американские политики и массмедиа преподносят российскую агрессию как уже свершившийся факт. И санкции против «СП-2» служат как бы подтверждением этого факта.

Есть и еще одна тематическая новость, которая по странному стечению обстоятельств не заняла положенного места в верхних строчках антироссийского газового рейтинга. Речь идет о законодательной поправке, внесенной председателем комитета Сената США по международным делам Бобом Менендесом 18 ноября и предусматривающей введение теперь уже целого «каскада» санкций против «Северного потока — 2» в случае — внимание! — «военного вторжения России на Украину».

Самое примечательное в этой информации то, что во время обсуждения предложения Менендеса, состоявшегося 22 ноября на аналитической площадке «Атлантического совета» (организация признана нежелательной на территории РФ. — Прим. ФАН), председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко не только посетовал на недостаточность этих репрессивных мер, но и вменил сенатору чуть ли не подталкивание России к войне.

«Предложенная сенатором Менендесом поправка, по сути, сводится к тому, что если будет полномасштабная война или усиление военной агрессии России, то США введут новые санкции. В какой-то степени это похоже на приглашение к дальнейшей военной агрессии: завуалированное предложение повысить ставки в игре», — цитирует чиновника «Голос Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН).

Что тут сказать. Все эти действия США вкупе с «прыжками и ужимками» их киевских подчиненных выглядят каким-то «заговором обреченных». Потому что, напомню, газопровод построен и ни Россия, ни вложившие в него кровные миллиарды европейские инвесторы не позволят сделать его инструментом политической игры. Как говорится, this is nothing personal, it's just business.

