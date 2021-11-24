Провидица Матрона Московская: духовные скрепы спасут человечество от третьей мировой войны

Москва, 24 ноября. Начало третьего десятилетия XXI века ознаменуется для человечества тяжелыми испытаниями глобального масштаба. При этом роль России будет ключевой в предотвращении ядерного апокалипсиса. Такое предсказание сделала Матрона Московская,

Провидица отмечала важность духовных скреп и веры в бога для ликвидации самой возможности начала третьей мировой войны.

«Граждане долго не смогут избавиться от мрака и будут длительно отходить, но все закончится в итоге хорошо — великой, затяжной победой», — сказано в одном из пророчеств Матроны Московской.

По ее словам, люди доживут «до последних дней» и будут поставлены перед выбором — сохранение веры или пропитание, причем дальнейшие события приведут ко множеству жертв среди населения Земли.

«Несмотря на угрозы, идущие с Запада, третьей мировой войны не случится. И миротворцем станет Великая Россия», — предсказала Матрона Московская.

Она подчеркивала, что одержимые бесами люди представляют большую опасность, от которой надлежит защищаться посещением храмов, постоянными молитвами и праведным образом жизни. Россию Матрона Московская называла гарантом сохранения человеческой цивилизации.

Ранее аналитики издания Javan отметили опасность возникновения ядерного конфликта из-за провокационных маневров ВМС США в Черном море.