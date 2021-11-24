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ООН предложила назначить новым посланником в Ливии британца Николаса Кея

Весь мир
ООН предложила назначить новым посланником в Ливии британца Николаса Кея
pixabay.com  /  konferenzadhs

Нью-Йорк, 24 ноября. Организация Объединенных Наций предложила назначить британского дипломата Николаса Кея новым посланником в Ливии.

Он может занять место прежнего главы МООНПЛ Яна Кубиша, который накануне заявил о том, что покидает свой пост. Данное решение принято в разгар предвыборного процесса в североафриканском государстве. Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш принял отставку «с сожалением» и в настоящий момент рассматривает подходящую кандидатуру на место Кубиша.

«Организация Объединенных Наций полностью осведомлена о графике выборов и усиленно работает над тем, чтобы обеспечить свое постоянное присутствие для разрешения ливийского кризиса», — добавил Дюжаррик.

https://www.facebook.com/TeNNewsEG/videos/4943297029014860/

В свою очередь, агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило о том, что ООН неофициально предлагает британца Николаса Питера Кея в качестве замены Кубишу. Его кандидатуру должен рассмотреть Совет Безопасности, в который входят 15 стран.

Британский дипломат родился в 1958 году. Он имеет опыт работы в разведывательной службе МИ-6. В 2013-м его назначили специальным представителем Организации Объединенных Наций в Сомали. С 2016-го являлся кандидатом на пост главы миссии ООН в Ливии. В 2018-м поступил на службу в качестве старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане. Ранее Кей занимал должности посла Великобритании в Демократической Республике Конго и Судане, а также работал в департаменте по делам Африки при Министерстве иностранных дел Великобритании.

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оон ливия
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