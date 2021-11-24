Диетолог Букина дала рекомендации по питанию людям с повышенным холестерином

Москва, 24 ноября. Повышенный уровень холестерина — бич современного человека. Чтобы избежать инфарктов и инсультов, следует внимательно относиться к питанию. Высокие показатели холестерина в крови увеличивают риск сердечно-сосудистых осложнений. По рекомендации ВОЗ, потребление холестерина здоровым человеком должно быть менее 300 мг в сутки, а пациентом из зоны риска — менее 200 мг.

Журналисты «Вестей Подмосковья» выяснили у диетолога Татьяны Букиной, как организовать питание, чтобы избежать проблем с сердцем и сосудами.

Консультант советует употреблять мясо птицы, рыбу, бобовые. Даже с нежирных сортов мяса нужно удалить жир, а порция не должна превышать 100 г. Говядину и баранину не стоит есть чаще двух раз в неделю, масло использовать подсолнечное, кукурузное, оливковое, соевое, льняное и не более двух столовых ложек в день. Пищу нужно отваривать, готовить на пару или запекать. Полезны также морепродукты.

Специалист считает важным ограничить употребление яиц 2-3 штуками в неделю, учитывая те, что добавлены в другие блюда. Молочные продукты — йогурты, кефир — не более 1% жирности, творог — до 4% жирности, белый сыр. Витамины и минералы выводят холестерин: организму необходимы фрукты и овощи. На завтрак рекомендуется готовить каши с миндалем, грецким орехом, каштаном и сухофруктами без добавления сливочного масла.

К запрещенным продуктам Татьяна Букина отнесла сосиски, колбасу, копченые изделия, фастфуд, сало, чипсы и паштеты. Печень, почки и другие субпродукты следует употреблять как можно реже, как и выпечку и мороженое. Важно ограничить объем соли и сахара.

Отдельно диетолог отметила, что повышенный холестерин исключает злоупотребление алкоголем, а самый полезный напиток — зеленый чай.

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