Мексика обвинила производителей оружия из США в поддержке наркокартелей

Мехико, 23 ноября. Правительство Мексики начало дипломатическое наступление против 11 крупнейших производителей оружия в США. Их обвиняют в участии в контрабанде оружия и содействии деятельности наркокартелей. Об этом сообщает администрация президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Глава государства заявил о намерении получить компенсацию за часть ущерба после десятилетий насилия со стороны преступных группировок. Согласно инструкциям властей, посольство Мексики в США должно сделать данную тему своим центральным приоритетом и оказать давление на американские власти. Кроме того, министр иностранных дел Марсело Эбрард планирует вынести тему борьбы с незаконным оборотом оружия на обсуждение в рамках ООН.

Консул Мексики в Лос-Анджелесе Марсела Селорио объяснила, что основные меры будут предприняты против отсутствия корпоративной ответственности.

«Речь идет о предъявлении обвинений против компаний, торгующих оружием», — заявила Селорио.

Она отметила в качестве примера, что наемник, убивший журналиста Мирославу Брич в 2017 году, использовал оружие, приобретенное у американских компаний. От 70% до 90% оружия, изъятого на местах преступления, было перевезено нелегальным образом с северной границы Мексики.

Иск против американских компаний

Еще в сентябре правительство Мексики приняло новый подход для пресечения незаконной торговли оружием, подав иск против американских производителей и поставщиков в федеральном окружном суде Массачусетса.

Власти страны заявили, что большое количество крупных компаний «разрабатывают, создают, распределяют и продают оружие таким образом, что они регулярно попадают в руки наркокартелей, орудующих в Мексике». На счету этих компаний — около 340 тысяч из полмиллиона единиц, которые нелегально поставляются из американских штатов преступникам на южной границе.

В судебном деле особое внимание обращается на полуавтоматы, или штурмовое оружие, являющиеся основным видом, используемым преступными организациями.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Правительство Мексики предлагает ряд мер, нацеленных на пресечение незаконных потоков оружия, а также требует по меньшей мере 10 млрд долларов для возмещения ущерба.

В заявлении Мехико подчеркивает, что мексиканская сторона «ни в коем случаев не подвергает сомнению действия властей США» и лишь стремится «привлечь к ответственности и остановить безрассудные действия частных компаний, отправляющих свои полуавтоматы в Мексику».

Попытка осудить американских производителей оружия за криминальное использование продукции может столкнуться с проблемами из-за Закона о защите законной торговли оружием США (PLCAA), который предоставляет особый иммунитет американским компаниям.

Причины незаконного потока оружия

По словам специалиста по вопросу вооруженного насилия в Центре американского прогресса Юджина Вейгенда, три фактора стали причиной роста нелегальных поставок с севера: существенное увеличение объемов производства боевого оружия с середины 2000-х годов, смягчение требований для его приобретения, а также отсутствие регулирования продажи оружия в Интернете.

Пока весь мир наблюдает за кризисом, вызванным нелегальной миграцией у южной границы США, Мексика переживает похожий кризис из-за незаконного потока оружия с северной границы. По официальным данным, в год в страну поступает около 500 тысяч единиц огнестрельного оружия — то есть 10 млн за 20 лет.

Федеральное агентство новостей /

За последние года количество производителей винтовок, пулеметов или гранатометов в 3000 км от границы резко выросло. Десять лет назад в Соединенных Штатах было зарегистрировано 8354 продавца в четырех штатах — Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и Техас. К 2019 это число увеличилось на 1569, несмотря на то что количество отечественных предприятий в целом сократилось на 2%. Приграничные компании продают в два раза больше оружия, чем остальные фирмы в стране.

По мнению адвоката мексиканской стороны Стива Шэдоуэна, 11 компаний — Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Sturm, Ruger & Co., Witmer Public Safety Group и их филиалы — потребуют закрыть дело из-за отсутствия доказательств. Он объяснил, что производители оружия защищены от судебных исков, поданных третьими лицами на территории США, благодаря ряду законов, одобренных Конгрессом в 2005 году при президенте Джордже Буше.

«Мы требуем от суда заставить производителей реформировать систему распределения оружия. Крайне важно, чтобы они приняли меры предосторожности», — объяснил Шэдоуэн.

28 февраля 2022 года пройдет заседание суда, на котором мексиканская сторона сможет опровергнуть заявление американских компаний. В случае положительного исхода обвинители представят доказательства и продвинут дело.

Отношения между США и Мексикой

Значительную роль может сыграть реакций на данные обвинения со стороны Белого дома и лично президента Джо Байдена. Хотя правительство США не упоминается в иске, администрация главы государства ранее призвала Конгресс отменить PLCAA и отстаивает необходимость запрета на приобретение оружия для преступников, совершивших насилие в семье.

Este viernes 19 NOV acude al 3er seminario virtual que organizamos con @ITAM_mx.



El Consultor Jurídico de @SRE_mx, @acelorioa, y @leoncastjan, investigador de @TMCAsser, discutirán la demanda de México ???????? vs. empresas de #armas en ????????



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Этот вопрос может также помочь обратить внимание на закон, принятый в 2020 году при Дональде Трампе под давлением мощного оружейного лобби, согласно которому полномочия контроля за экспортными поставками стрелкового оружия, включая штурмовые винтовки, были переданы от Госдепартамента США Министерству торговли. Эти меры были на руку производителям стрелкового оружия, в том числе American Outdoor Brands Corp и Sturm Ruger & Co, а также поспособствовали росту американского оружейного экспорта. Тем не менее решение президента вызвало сильную полемику, так как, по мнению экспертов, в условиях новых правил оружие с большей вероятностью будет оказываться в горячих точках, попадая в руки террористов.

Судебный иск, возбужденный Мексикой, не затрагивает легальную закупку оружия из США, осуществляемую Вооруженными силами страны. Согласно документу, ношение оружия в Мексике строго регулируется правительством — продажа осуществляется через один магазин, выдающий менее 50 лицензий в год.