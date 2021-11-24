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Ракета «Союз-2.1б» с российским модулем «Причал» для МКС стартовала с космодрома Байконур

Технологии
Ракета «Союз-2.1б» с российским модулем «Причал» для МКС стартовала с космодрома Байконур
NASA  /  Aubrey Gemignani

Байконур, 24 ноября. Ракета «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» успешно стартовала с космодрома Байконур. Грузовик «Прогресс» доставит на орбиту модуль «Причал» для российского сегмента Международной космической станции.

Полет к МКС займет двое суток, стыковка «Причала» к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» состоится в 18:25 мск 26 ноября.

Кроме того, корабль «Прогресс» доставит на борт МКС около 700 килограммов различных грузов, в числе которых ресурсная аппаратура и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа МКС.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных до конца 2021 года пусках космических ракет. По его словам, в ближайшее время в космос отправятся «Союз МС-20» с японскими космическими туристами, а также ракета-носитель «Протон» со спутниками связи. Кроме того, состоится пуск ракеты «Ангара» на космодроме Минобороны РФ в Плесецке.

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