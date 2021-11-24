Избирком Ливии опубликует предварительные списки кандидатов в президенты в ближайшие сутки

Триполи, 24 ноября. Председатель Высшей избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих заявил, что регистрация на президентские выборы завершилась. Почти 100 кандидатов представили свои документы по выдвижению в качестве претендентов на пост главы государства.

По его словам, предварительные списки появятся в сети в ближайшие сутки. После этого граждане смогут подать апелляции в случае необходимости.

«Некоторые документы 98 кандидатов на пост главы государства уже переданы в Органы прокуратуры, паспортов и гражданства для проверки в соответствии с законом № 1 о президентских выборах», — заявил он.

Председатель ВИК уточнил, что апелляционными вопросами займется Высший судебный орган, включая несостыковки со статьей 12 закона о выборах. Речь идет о кандидатуре премьер-министра Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы. Положение запрещает ему баллотироваться на пост главы государства, поскольку он не сложил полномочия за три месяца до плебисцита.

Имад ас-Саих добавил, что число претендентов в парламент достигло 2001 человека. Граждане из разных регионов страны готовы побороться за место в Палате представителей.

«ВИК проверит рекомендации, представленные кандидатами, случайным образом, потому что невозможно проверить их все», — уточнил глава комиссии.

Регистрация претендентов на выборы завершилась 22 ноября. Следующим этапом является проверка документов и рассмотрение апелляций. Мероприятие продлится 12 дней — до 5 декабря включительно, после чего опубликуют окончательные списки выдвиженцев.