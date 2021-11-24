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Сын Светличной заявил, что актриса проходит плановые процедуры

Общество
Сын Светличной заявил, что актриса проходит плановые процедуры
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 24 ноября. Сын звезды фильма «Бриллиантовая рука» Светланы Светличной Алексей Ивашов рассказал о лечении матери. По его словам, госпитализированная актриса проходит плановые процедуры.

Ивашов подтвердил, что его мать действительно находится в больнице. По его словам, жизни 81-летней артистки ничего не угрожает, передает РИА Новости.

«У нее проходят плановые процедуры, ее переводят на плановое лечение», — уточнил сын Светличной.

Ивашов подчеркнул, что ничего экстренного с актрисой не происходит. Его слова подтвердила директор Гильдии актеров России Валерия Гущина, отметившая, что лечение звезды отечественного кино связано «с различными анализами», сообщает RT.

О госпитализации Светланы Светличной стало известно 23 ноября. По словам внучки, актриса сама обратилась за медицинской помощью. Артистку положили в нейрохирургическую реанимацию.

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