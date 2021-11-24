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Жена Марка Рудинштейна отказалась комментировать информацию о тяжелом состоянии продюсера

Общество
Жена Марка Рудинштейна отказалась комментировать информацию о тяжелом состоянии продюсера
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 24 ноября. Гражданская жена и помощница продюсера и кинокритика Марка Рудинштейна Наталья не стала давать комментарий о его состоянии. Женщина отказалась обсуждать эту тему с корреспондентом ФАН.

Ранее в СМИ появились сообщения, что у 75-летнего кинодеятеля случился инсульт. Согласно этим новостям, Рудинштейн находится в тяжелом, предкоматозном состоянии и не реагирует на внешние раздражители. Врачи продолжают бороться за жизнь продюсера.

Корреспондент ФАН связался с женой кинокритика, чтобы получить у нее комментарий о его состоянии. Как только женщина услышала, что ее спрашивают о муже, тут же бросила трубку.

Напомним, Марк Рудинштейн попал в московскую больницу около недели назад. Продюсера госпитализировали с сердечным приступом. Кинокритику пришлось вызывать машину скорой помощи, которая доставила его в реанимацию.

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актер продюсер рудинштейн
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