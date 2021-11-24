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Кедми: полеты ракетоносцев ВВС США у границ России являются «разведкой перед боем»

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 16:06
Армия
Кедми: полеты ракетоносцев ВВС США у границ России являются «разведкой перед боем»
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Jacob N. Bailey / Public Domain

Москва, 24 ноября. Полеты стратегической авиации ВВС США у границ России направлены на сбор разведывательной информации о российских системах противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о существенной активизации действий стратегической авиации ВВС США у границ России. По его словам, с начала ноября самолеты Военно-воздушных сил Соединенных Штатов совершили около 30 вылетов к российским границам, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом десять американских бомбардировщиков-ракетоносцев отработали применение ядерного оружия против России с западного и восточного направлений.

Кедми отметил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что действия стратегической авиации ВВС США у границ России являются «разведкой перед боем», с помощью которой Пентагон пытается выяснить, как работают российские системы ПВО и ПРО.

«Эти маневры имеют две основные цели. Первая — отработать действия своих войск, всех, начиная от спутниковой разведки и кончая системами связи и наблюдения наземными. И вторая — проверить, просчитать и понять, а как работает система против этого, и как на это реагирует противник», — назвал эксперт мотивы действий Вашингтона.

Кроме того, Кедми прокомментировал полеты стратегических бомбардировщиков ВВС США над Украиной. По его словам, американские военные пытаются выяснить, насколько украинское воздушное пространство подходит для ракетных атак по целям на территории России.

«Они проверяют: если мы летим к Харькову и разворачиваемся над ним и выходим на боевую позицию для пуска ракет "воздух — земля" со стратегическим оружием, как реагирует российская система. И по их реакции определить, можно ли совершить такой шаг или нет», — добавил Кедми.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Североатлантического альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе, передает телеканал «360».

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россия сша разведка ракетоносцы кедми
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