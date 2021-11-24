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Глава Президентского совета Ливии обсудил с лидером Египта политические события в Триполи

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 16:12
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии обсудил с лидером Египта политические события в Триполи
www.facebook.com  /  @Media.PC.Libya — официальная страница Президентского совета Ливии

Каир, 24 ноября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи находится в Египте с рабочим визитом. Он встретился с президентом республики Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Лидеры двух государств провели беседу после открытия 21-го саммита общего рынка Восточной и Южной Африки (COMESA), которое состоялось в новой административной столице — в городе Ведиан, в 45 километрах от Каира. Стороны обсудили последние политические события в Триполи.

«Главной темой переговоров стала подготовка и своевременное проведение президентских и парламентских выборов, чтобы преодолеть переходный этап и обеспечить безопасность в Ливии, а также поддержка усилий по национальному примирению в целях достижения стабильности в стране. Они подчеркнули необходимость оказания помощи Совместной военной комиссии «5+5» в выполнении ее задач», — говорится в сообщении.

Мухаммад аль-Манфи высоко оценил усилия Египта по поддержке политического диалога для урегулирования кризиса в Ливии. Он подчеркнул глубину братских отношений и исторических связей, которые объединяют две страны.

Абдель Фаттах ас-Сиси со своей стороны выразил признательность Президентскому совету за усилия по объединению государственных институтов, запуску проекта национального примирения и работе над достижением результатов выборов к концу этого года. Глава республики пожелал народу прогресса и процветания.

Председатель Президентского совета Ливии накануне прибыл в столицу Египта на экономический саммит. Мероприятие под лозунгом «Повышение устойчивости посредством стратегической цифровой экономической интеграции» направлено на то, чтобы помочь странам-членам облегчить ведение бизнеса и противостоять последствиям пандемии коронавируса.

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выборы ливия египет ас-сиси манфи
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