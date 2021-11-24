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Государственная дума установила новый МРОТ на 2022 год

Экономика
Государственная дума установила новый МРОТ на 2022 год
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 ноября. Закон о минимальном размере оплаты труда на следующий год был принят депутатами Государственной думы в III чтении.

Начиная с 1 января грядущего года, размер минимального размера оплаты труда достигнет в России 13 890 рублей в месяц. Известно, что главную корректировку к законопроекту ранее предлагал внести российский президент Владимир Путин.

«Он (законопроект — Прим. ред.) предполагает повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года до 13 тыс. 890 рублей, что повышает МРОТ на 8,6%. Это выше, чем предполагаемая по прогнозу и Минэкономразвития и Центробанка инфляция», — указывает член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Сейчас МРОТ по стране равняется 12 792 рублям. Проект закона о повышении индикатора был принят еще в I чтении нижней палаты парламента, которое прошло 26 октября. Первоначально ожидалось, что минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей в месяц.

Предполагается, что правительство направит из средств федерального бюджета свыше 30 млрд рублей для того, чтобы обеспечить повышение прожиточного минимума и МРОТ.

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путин госдума мрот инфляция закон
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