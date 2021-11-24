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Прямое авиасообщение между Волгоградом и Воронежем откроется с 10 января
Общество
Прямое авиасообщение между Волгоградом и Воронежем откроется с 10 января
wikipedia.org  /  A.Savin / CC BY-SA 3.0

Волгоград, 24 ноября. В начале 2022 года возьмет старт новая полетная программа. Прямые авиарейсы начнут осуществляться между Волгоградом и Воронежем.

Планируется, что аэробусы будут летать два раза в неделю: в понедельник и субботу. Как сообщили изданию «Волгоградская правда» в пресс-службе международного аэропорта Волгограда, на маршруте будут задействованы самолеты ATR-72-500 вместимостью 70 кресел. Время вылета в Воронеж — 08:20, возвращение в Волгоград в тот же день в 22:00. Время в пути составит всего полтора часа.

Полетная программа сформирована до конца осенне-зимнего периода: авиарейсы Волгоград — Воронеж будут осуществляться до 26 марта 2022 года.

Ранее ФАН рассказывал об отмене и задержке более 100 авиарейсов из Москвы. Причиной этого стал сильный туман, опустившийся на столицу.

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