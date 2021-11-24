ОАЭ, Турция и Иран создают альтернативу морскому торговому пути через Суэцкий канал

Тегеран, 24 ноября. Представитель Организации по техническому обслуживанию дорог и транспорта Ирана сообщил, что на следующей неделе в республику прибудет представитель властей ОАЭ для обсуждения запуска транзитного коридора из Эмиратов в Турцию по территорию Исламской Республики. Одновременно правитель Дубая Мухаммад бин Заид Аль Мактум с той же целью посетит Анкару.

A top delegation from the United Arab Emirates will visit #Tehran soon as the Gulf state works to de-escalate tensions with #Iran.https://t.co/pMEzZ2P82N — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 17, 2021

Неделей ранее СМИ опубликовали информацию, что в Тегеран планируется приезд высокопоставленной эмиратской делегации, которую может возглавить первый советник по национальной безопасности страны Танун бин Заид Аль Нахайян. Причины визита не сообщались, однако власти ОАЭ подчеркнули, что работают над деэскалацией отношений с Ираном.

Месяцем ранее два эмиратских грузовика, прибывших морским путем в южные порты Исламской Республикой, успешно пересекли территорию страны и достигли конечного пункта назначения. Эта экспериментальная поездка была организована сторонами для проверки рентабельности нового маршрута и в целом показала положительные результаты — время доставки груза сократилось с 20 до 12 дней при приемлемых затратах по сравнению с традиционным морским путем через Суэцкий канал, контролируемый Египтом.

الإمارات وتركيا تفتتحان طريقاً تجارياً مباشراً يمر في إيران.

*سيصل طبعاً إلى سوريا لاحقاً.#الدنيا_مصالحhttps://t.co/F6VOoU8ttR — Vanessa Aoun (@VanessaAoun3) November 15, 2021

Как отметил иранский чиновник, этот коридор ранее был задействован для доставки товаров в Катар, когда тот находился в блокаде со стороны своих стран-соседей. Грузы из Турции прибывали в порты провинции Бушер, а затем кораблями отправлялись в Доху. Также подобный маршрут уже давно использует Пакистан. В настоящее время власти Исламской Республики рассматривают возможность расширения коридора и развития транзитного сотрудничества и с другими странами-соседями.

Удорожание морского транзита

Основной причиной возросшего интереса ОАЭ к новому пути стало повышение Египтом тарифов на проход торговых судов через Суэцкий канал. Как заявили в Каире, решение о пересмотре ценовой политики связано с ростом спроса на доставку грузов морским путем. В частности, в ноябре текущего года через Суэц прошли 1847 судов, что на 14% выше, чем за аналогичный период 2020-го.

#AMAY | Egypt increases transit fees in Suez Canal by 6% for all ships in 2022https://t.co/fccLmZohgl pic.twitter.com/9XoQ2TNlff — Egypt Independent (@EgyIndependent) November 7, 2021

Тарифы повысил не только Египет. По словам представителя иранской Ассоциации судоходства, цены на доставку грузов из южных стран в Европу морским путем за последние годы повысились в десятки раз. В это же время стоимость транзита между портами Исламской Республики, Китая, Индии и ОАЭ выросла втрое. Причиной стало первоначальное сокращение поставок во время пандемии. За этот период также снизились темпы производства грузовых контейнеров и судов, которых стало не хватать после возобновления спроса.

Вынужденное сотрудничество

По мнению иранских экспертов, именно рост цен и временные издержки при пересечении территориальных вод Египта подтолкнули ОАЭ, Иран и Турцию к сотрудничеству. Вдобавок коммерческие риски при доставке грузов по суше также снижены — примером может стать блокирование Суэцкого канала кораблями, севшими на мель, в марте и сентябре текущего года. И если в последнем случае помеху удалось устранить оперативно, то в прошлый раз продолжить движение суда смогли лишь через неделю.

Ship that blocked Suez Canal repaired in Qingdao pic.twitter.com/So2CcOAJYp — Amazing Qingdao, International Daily News (@QingdaoAmazing) November 16, 2021

Такое партнерство одновременно подчеркивает и некоторую оттепель в отношениях между тремя странами. Политическая напряженность между Тегераном и Дубаем обусловлена целым рядом причин — территориальными претензиями на несколько островов в Персидском заливе, опасениями ОАЭ касательно развития иранской ядерной программы и различиями во взглядах на йеменский конфликт.

My take for the BBC News - Turkey coup: Who was behind Turkey coup attempt? https://t.co/bSrhMu1g7a — Ezgi Basaran (@ezgibasaran) July 16, 2016

Также в последние годы ухудшились отношения Эмиратов и с Турцией, во многом благодаря внешней политике Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, Анкара обвинила Дубай в причастности к организации неудачного госпереворота в 2016 году. После этого напряженность продолжала расти из-за противоречий вокруг войны в Сирии — ОАЭ осудили вторжение турецких войск на север арабской республики, одновременно поддержав враждебные им курдские формирования. Различных мнений Анкара и Дубай придерживаются и в том же Йемене. Не лучшие связи сохраняются и между Турцией и Ираном — главными региональными соперниками.

Теперь же общий коммерческий интерес предоставил трем странам возможность для налаживания диалога. Сам факт грядущего визита эмиратского чиновника в Тегеран уже станет для Ирана знаковым событием на фоне царящего в регионе политического кризиса.

Global Look Press / David Zorrakino/Keystone Press Agency

Разумеется, противником такого сотрудничества является сам Египет, который не заинтересован в потере клиентов, но повлиять на эту сделку он практически не имеет возможности. Новое руководство Исламской Республики, взяв курс на укрепление региональных отношений, может при правильном подходе извлечь из этой ситуации не только экономические, но и политические выгоды.

Впрочем, реализация подобного проекта затрудняется отсутствием требуемой портовой инфраструктуры у Ирана. В настоящее время страна не располагает возможностью принимать нужное количество крупных контейнеровозов, также не хватает и самих судов. Большая часть грузов при необходимости доставляется пока иным транспортом, например, десантными кораблями, которые применять нерентабельно — они имеют меньшее водоизмещение и значительно дольше находятся в пути. Если эта проблема будет устранена, то Иран сможет получить существенные выгоды от такого сотрудничества, особенно на фоне экономических санкций со стороны США.