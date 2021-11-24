Экономист Юшков высказался о смене взглядов немецких «зеленых» на «Северный поток — 2»

Москва, 24 ноября. Фракция бундестага «Зеленые» изменила свое отношение к газопроводу «Северный поток — 2», чтобы отстоять независимость Германии от США. В этом уверен экономист Игорь Юшков.

Ранее против американских санкций по трубопроводу высказался эксперт по внешнеполитическим вопросам «зеленых» Омид Нурипур. Раньше партия выступала против «СП-2», но сейчас не поддержала ограничения со стороны США. Нурипур назвал санкции неприемлемыми, так как они касаются третьей стороны. Игорь Юшков считает, что хитрые маневры немецкого политика объясняется двумя причинами, сообщает «ПолитРоссия».

Во-первых, «зеленые», попав в бундестаг, стали плавно менять свою политику по некоторым вопросам.

«Изменение позиции "зеленых" показывает, что одно дело быть ярым оппозиционером и критиковать все, что поддерживали политические оппоненты, в частности — партия Меркель. Другое дело, когда они вошли в парламент и стали нести ответственность. Теперь им придется отвечать за то, что будет происходить с экономикой Германии, какая роль страны будет внутри ЕС и на международной арене. В этом плане они мыслят, как действующая власть, понимая, что "Северный поток — 2" нужен», — уверен экономист.

ФБА «Экономика сегодня» /

Вторая причина — необходимость стать независимыми от Вашингтона. Хоть между немцами и американцами существуют союзнические отношения, Берлин не хочет жить по указке Белого дома. Поэтому даже противники «Северного потока — 2» сейчас стали его защищать.

«Вашингтон не может запрещать немецким компаниям и регуляторам что-либо делать, если это соответствует европейским законам. Американцы игнорируют суверенитет Германии и всех остальных стран и считают, что их право превалирует над национальным законодательством других государств», — сказал Игорь Юшков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выступила против вмешательства США. Она указала на попытку Вашингтона «переделать весь мир».