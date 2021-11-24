Кинокритик Марк Рудинштейн находится в московской больнице в предкоматозном состоянии

Москва, 24 ноября. Создатель и продюсер знаменитого отечественного кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн перенес инсульт. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из московских больниц.

Заслуженный работник культуры был госпитализирован с инфарктом миокарда в середине ноября. Он находился под наблюдением врачей после сердечного приступа. В настоящий момент состояние кинокритика приравнивается к предкоматозному. После инсульта продюсер перестал реагировать на внешние раздражители, его питание осуществляется через зонд, передает Telegram-канал Mash.

В сентябре Марку Рудинштейну в экстренном порядке провели серьезную операцию на сердце. После хирургического вмешательства продюсер чувствовал хорошо. Боли в грудной клетке он ощутил утром 16 ноября. Прибывшая бригада медиков приняла решение об экстренной госпитализации артиста.