Журналист Гордон: Зеленский не сумел побороть коррупцию за время своего правления

Киев, 24 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский за время своего правления не сумел побороть коррупцию и добиться позитивных изменений в стране, заявил журналист Дмитрий Гордон на телевидении.

Известный телеведущий Владимир Соловьев отмечал, что у Зеленского началась паника из-за тупиковой ситуации, которая сложилась на Украине, передает Радио Sputnik.

По словам Гордона, украинский лидер не провел ни одной полезной реформы за два с половиной года. Плюс ко всему негативно на главу государства влияет его окружение

«Он что, не видит? Коррупция, выходит Саакашвили и говорит — 37 миллиардов долларов крадут ежегодно из бюджета. Выходит госсекретарь США Блинкен, говорит — 40 миллиардов долларов крадут из бюджета ежегодно. А он молчит. А почему ты молчишь? Ты руководишь этой коррупцией или ее покрываешь?» — задался вопросом Гордон.

Pr Scr youtube.com / Дмитрий Гордон

Киевский журналист также подчеркнул, что в сфере борьбы со свободой слова Зеленский стал достойным преемником бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как стало известно ранее, Гордон усомнился в выдвижении Зеленского на второй срок. По его мнению, Украина должна стать парламентской республикой, в связи с этим пост президента вовсе нужно упразднить.