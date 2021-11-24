Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 16:58
16:56
Происшествия
Строители из Виллози попали под статью за взятку в 500 тыс. рублей Госстройнадзору
16:55
Происшествия
Водитель Lada Largus насмерть сбил петербурженку на проспекте Обуховской Обороны
16:53
Экономика
Украинцы объяснили исчезновение уникального судозавода
16:49
Армия
Украинцы сравнили с неуместным анекдотом последние испытания своих ВВС
16:45
Общество
Публицист Мармазов о системе образования и ЕГЭ: Пришло время вернуть фундамент обществу
16:45
Весь мир
Миссия Евросоюза положительно оценила ход региональных выборов в Венесуэле
16:42
Происшествия
Полиция задержала волжанина по подозрению в сбыте контрафактного алкоголя
16:40
Происшествия
Предполагаемый убийца жены и дочери задержан в Оренбурге
16:37
Шоу-бизнес
Пластический хирург Алексанян оценил шансы МакSим на избавление от шрамов
16:33
Происшествия
Охотники в Самарской области незаконно убили шесть косуль
Все новости

Журналист Гордон: Зеленский не сумел побороть коррупцию за время своего правления

Политика
Журналист Гордон: Зеленский не сумел побороть коррупцию за время своего правления
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 24 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский за время своего правления не сумел побороть коррупцию и добиться позитивных изменений в стране, заявил журналист Дмитрий Гордон на телевидении.

Известный телеведущий Владимир Соловьев отмечал, что у Зеленского началась паника из-за тупиковой ситуации, которая сложилась на Украине, передает Радио Sputnik.

По словам Гордона, украинский лидер не провел ни одной полезной реформы за два с половиной года. Плюс ко всему негативно на главу государства влияет его окружение

«Он что, не видит? Коррупция, выходит Саакашвили и говорит — 37 миллиардов долларов крадут ежегодно из бюджета. Выходит госсекретарь США Блинкен, говорит — 40 миллиардов долларов крадут из бюджета ежегодно. А он молчит. А почему ты молчишь? Ты руководишь этой коррупцией или ее покрываешь?» — задался вопросом Гордон.

Журналист Гордон: Зеленский не сумел побороть коррупцию за время своего правления
Pr Scr youtube.com / Дмитрий Гордон

Киевский журналист также подчеркнул, что в сфере борьбы со свободой слова Зеленский стал достойным преемником бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как стало известно ранее, Гордон усомнился в выдвижении Зеленского на второй срок. По его мнению, Украина должна стать парламентской республикой, в связи с этим пост президента вовсе нужно упразднить.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналист Гордон: Зеленский не сумел побороть коррупцию за время своего правления
украина зеленский гордон
Комментировать