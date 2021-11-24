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Путин предложил разрешить покупку билетов на отечественное кино по «Пушкинской карте»

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 15:55
Общество
Путин предложил разрешить покупку билетов на отечественное кино по «Пушкинской карте»
vk.com  /  культура.рф

Москва, 24 ноября. Президент России Владимир Путин предложил разрешить покупку билетов на отечественные фильмы по «Пушкинской карте». Соответствующую инициативу он озвучил на совещании с членами правительства.

Проект «Пушкинская карта» был запущен 1 сентября текущего года. Он позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие культурные учреждения за счет федерального бюджета.

По мнению Путина, можно расширить этот список за счет билетов на сеансы отечественного кино. Глава государства отметил, что это станет поддержкой для Минкультуры и Союза кинематографистов.

«Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, я имею в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», — отметил президент.

Ранее действие «Пушкинской карты» предложили распространить на педагогов. Соответствующую возможность собирались рассмотреть в Минпросвещения.

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путин кино пушкинская карта
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