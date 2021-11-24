Путин предложил разрешить покупку билетов на отечественное кино по «Пушкинской карте»

Москва, 24 ноября. Президент России Владимир Путин предложил разрешить покупку билетов на отечественные фильмы по «Пушкинской карте». Соответствующую инициативу он озвучил на совещании с членами правительства.

Проект «Пушкинская карта» был запущен 1 сентября текущего года. Он позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие культурные учреждения за счет федерального бюджета.

По мнению Путина, можно расширить этот список за счет билетов на сеансы отечественного кино. Глава государства отметил, что это станет поддержкой для Минкультуры и Союза кинематографистов.

«Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, я имею в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», — отметил президент.

Ранее действие «Пушкинской карты» предложили распространить на педагогов. Соответствующую возможность собирались рассмотреть в Минпросвещения.