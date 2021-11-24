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Охотники в Самарской области незаконно убили шесть косуль
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Охотники в Самарской области незаконно убили шесть косуль

Происшествия
Охотники в Самарской области незаконно убили шесть косуль
pixabay.com  / 

Самара, 24 ноября. В лесном массиве Волжского района Самарской области были задержаны охотники, убившие шесть косуль без разрешения.

Как пояснили в Департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области, в охотничьем угодье «Волжское» правоохранители зафиксировали факт незаконной охоты на косуль, сообщает «Волга.Ньюс.рф».

Выяснилось, что у задержанных охотников имелись оформленные разрешения на добычу только трех косуль, между тем у них было обнаружено девять туш. Все трофеи и 13 единиц охотничьего оружия у нарушителей забрали. Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Ранее ФАН сообщал, что полицейские Хайбуллинского района Башкирии задержали браконьера из Оренбуржья, который успел поймать более 500 увесистых лещей, щук и карасей, нанеся ущерб общей стоимостью около 200 тысяч рублей.

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