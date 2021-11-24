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Австралия признала ливанскую «Хезболлу» террористической организацией

Весь мир
Австралия признала ливанскую «Хезболлу» террористической организацией
Global Look Press  /  Haitham Moussawi/Keystone Press Agency

Канберра, 24 декабря. Австралийские власти внесли в список террористических организаций ливанское исламистское движение «Хезболла». Об этом сообщает издание Brisbane Times.

«В Австралии абсолютно нет места насильственному экстремизму. Нет причины — религиозной или идеологической, которая могла бы оправдать убийство невинных людей», — заявила журналистам в Канберре министр внутренних дел Карен Эндрюс.

Карен Эндрюс подтвердила, что решение было принято после того, как парламент провел двухпартийное расследование и подал рекомендацию о включении в список террористов ливанскую организацию в ее полной структуре. Ранее подобный статус власти Австралии присваивала только отделениям, имеющим отношение к службе безопасности движения.

Австралия признала ливанскую «Хезболлу» террористической организацией
Федеральное агентство новостей /

«Черный список»

Причисление «Хезболлы» к террористическим организациям может иметь некоторые внешнеполитические последствия на Ближнем Востоке. У Австралии налажены дипломатические каналы с ливанскими властями на высоком уровне. Также у Канберры есть свое диппредставительство в Бейруте.

В Ливане «Хезболла» имеет серьезное военно-политическое и общественное влияние, поскольку это одна из крупнейших сил. Уровень поддержки организации достаточно велик, поэтому она способна инициировать крупные акции протеста, как это было 14 октября этого года.

Впрочем, это влияние шиитской организации ограничивается лишь Ливаном, поэтому она не может повлиять на другие государства. Несколько стран, в числе которых Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япония, уже внесли «Хезболлу» в число террористических организаций. Тогда в ответ движение ограничилось лишь публичной критикой решения, принятого правительствами упомянутых стран.

Нынешнее пополнение черного списка Канберры вряд ли что-то поменяет для самой ливанской организации. Она в значительной степени финансируется и контролируется Ираном и действует преимущественно в странах Ближнего Востока, не преследуя целей расширений своего присутствия в мире.

Неудобство может возникнуть лишь у определенных представителей ливанской диаспоры, проживающей в австралийских населенных пунктах. Кто-то из них может быть связан с «Хезболлой», а после принятия соответствующих поправок любой член, теперь уже считающейся террористической организацией в Австралии, может быть приговорен здесь к тюремному заключению на срок до 25 лет.

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