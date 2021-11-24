Украинцы предупредили о затоплении Одесской области в ответ на блокаду Крыма

Киев, 24 ноября. Украинские села Броска и Матроска Одесской области могут оказаться под водой. На левом берегу реки Дунай разрушается дамба. Специалисты «Госгидрографии» обнаружили под сооружением метровые пустоты.

Причиной обрушения берегоукрепления могло стать вымывание почвы течением. Сильно пострадала нижняя часть бетонной опалубки. Специалисты пришли к выводу, что весенние паводки спровоцируют полное разрушение дамбы. Некоторые пользователи украинского сегмента социальных сетей предупредили, что может затонуть вся Одесская область и это будет вполне заслуженный Украиной ответ на блокаду Крыма.

«Русские хакеры, информация стопроцентная», — предположил один из пользователей.

«Это карма за строительство дамбы на Северо-Крымском канале», — отреагировал другой на новость о крушении берегоукрепления.

Дамба в Одесской области не единственное сооружение на грани полного разрушения. Когда-то Крым пресной водой обеспечивал Север-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией Киев полностью прекратил подачу воды. Этим летом из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала стала просачиваться вода.

«Все советское наследие разрушают, ничего нового не строят. Только языками болтают, а народ страдает», — пишет один из комментаторов.

Украинские власти заявили о намерениях полностью перекрыть доступ воды в Крым, построив новую дамбу в Херсонской области. Но воплотить задуманное в реальность Киев до сих пор не смог. Что-то помешало. Возможно, отсутствие денег.

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«Без дружбы с Россией Украина исчезнет с карты, как можно этого не понимать? Мы братья, должны стоят горой друг за друга, а мы дамбы строим, вооружаемся на границе и разрушаем историческую связь народа. Дело тут даже не в дамбе, в нашей стране помимо дамбы куча проблем... просто накипело уже от киевской клоунады», — пишет один из украинцев.

Жители Украины считают, что из-за безалаберности властей страна может лишиться собственной водной артерии. Граждане сетуют на ужасное состояние дамб.

«Даже вода готова бежать из Украины. Страна развалилась еще в 2014-м году, хватит рассуждать о жизни, Украины больше нет»;

«Ну теперь выделят миллиарды на строительство еще одной дамбы, деньги распилят, а Одесскую область затопит».

Ранее украинцы посоветовали киевским властям прекратить губительную для страны клоунаду и в срочном порядке восстановить водоснабжение полуострова. По их мнению, дамбу в Северо-Крымском канале рано или поздно придется убирать.