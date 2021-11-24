Турецкие и кубинские туры подешевели в сравнении с 2019 годом

Москва, 24 ноября. Туристические туры за рубеж выросли в цене в среднем на четверть к 2019 году, заявила в ходе пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ассоциация туроператоров России фиксирует подорожание стоимости зарубежных туров, однако данная тенденция наблюдается далеко не по всем направлениям.

«По зарубежным направлениям, если сравнивать с 2019 годом, туры практически везде подорожали — Египет не в счет, потому что его просто не было в 2019 году — в среднем на 25%. Есть исключения: Турция подешевела по сравнению с 2019 годом, Куба подешевела, либо практически не изменилась», — поделилась статистикой Ломидзе.

Чаще всего жители России выбирали для новогоднего отдыха такие страны, как Египет, Турцию, Доминиканскую Республику, Кубу либо Мальдивы. Самыми доступными из перечисленных курортов являются Египет и Турция.

Средний ценник на туры в указанные государства на Новый год достигает 45 тыс. рублей на одного человека. Стоимость пакетов в Доминикану равняется 100 тыс. рублей и более.

Российские граждане скупили почти все популярные новогодние туры, даже несмотря на подорожание некоторых путевок, ранее сообщали представители «Интуриста». Известно, что определенные турецкие и египетские отели начали выставлять стоп-сейл.