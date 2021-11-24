Молодой водитель врезался в фуру на микроавтобусе в Саратове

Саратов, 24 ноября. Микроавтобус протаранил грузовой автомобиль, который стоял в Заводском районе. Водителя Mercedes госпитализировали с травмами.

Дорожный инцидент случился на улице Энтузиастов. По предварительным данным, 22-летний водитель микроавтобуса врезался в фуру DAF. Владельцем грузовика является 39-летний мужчина.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, медики госпитализировали водителя микроавтобуса в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Пожилой водитель Porsche погиб из-за плохого самочувствия и врезался в стену жилого дома в Москве. Иномарка попала в аварию на Привольной улице. Согласно предварительной информации, 74-летний мужчина умер за рулем, сообщало РИАМО.