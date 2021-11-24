Политолог Сатановский вспомнил про Курочку Рябу после упоминания Джонсоном Свинки Пеппы

Москва, 24 ноября. Британский премьер-министр Борис Джонсон является достаточно экстравагантной личностью, написал известный политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале, комментируя недавний конфуз с участием политика.

Глава правительства 22 ноября выступал с речью о состоянии британской экономики перед бизнесменами. Однако Джонсон потерял необходимую ему бумажку, поэтому ему необходимо было как-то выбраться из неловкой ситуации. Премьер-министр не придумал ничего лучше, как рассказать аудитории о своих впечатлениях после посещения парка развлечений «Мир Свинки Пеппы», передает Радио Sputnik.

Евгений Сатановский обратил внимание, что Джонсон отличается характерным для англичан чувством юмора. Либо, по мнению эксперта, глава правительства был уверен в том, что на посту премьера ему позволено говорить на любые темы.

«Слушать его будут одинаково «внимательно», а толку от этого все равно будет ноль без палочки? Хоть про нашу Курочку Рябу им рассказывай, хоть про африканского паучка Ананси, хоть про ядерный апокалипсис или процентную ставку и индекс Доу-Джонса», — иронизирует политолог.

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Сатановский также не исключил, что недавнее заявление британской стороны о готовности перебросить на Украину 600 силовиков в случае «вторжения» РФ — очередная английская шутка.

«Это тоже такая шутка или они всерьез решили повторить имеющийся у Британии опыт Крымской войны? Черт его знает, может быть, англичанам и впрямь недавних приключений в Ираке и Афганистане оказалось маловато», — заключил эксперт.

Как стало известно ранее, Борис Джонсон подвергся критике за разговоры о «Свинке Пеппе» на встрече с промышленниками. Местные оппозиционеры считают, что сравнение премьером страны «Мира Свинки Пеппы» и бизнеса является неуместной несерьезностью.