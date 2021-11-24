Василий Небензя обсудил с посланником Ливии в ООН ситуацию в африканской стране

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя провел встречу с послом Ливии в ООН Тахером ас-Сунни.

Об этом сотрудник дипведомства североафриканской страны сообщил на своей странице в Twitter. Переговоры состоялись накануне заседаний Совета Безопасности в рамках консультаций и координации между его членами.

في اطار التشاور والتنسيق مع أعضاء مجلس الأمن قبل الجلسة الخاصة بليبيا الأربعاء،التقيت السفير فاسيلي نبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة.تناولنا تطورات الوضع في #ليبيا والتحديات التي تواجه المسار السياسي وخارطة الطريق،ودور روسيا المحوري الذي يمكن أن تلعبه لدعم الاستقرار في ليبيا pic.twitter.com/NML8OHXw5f — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) November 23, 2021

«Мы обсудили развитие ситуации в Ливии, проблемы, стоящие перед политическим курсом и выполнением «дорожной карты», а также ключевую роль, которую Россия может сыграть в поддержании стабильности в нашей стране», — добавил Ас-Сунни в своей публикации.

Совбез проводит 23 и 24 ноября два заседания подряд, в ходе которых планируется заслушать отчеты прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды и главы Миссии ООН по поддержке Ливии Яна Кубиша. Днем ранее стало известно, что последний накануне неожиданно подал в отставку.

Активация международных обсуждений происходит на фоне предстоящих в североафриканском государстве президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 декабря. В настоящий момент беспрецедентное число кандидатов на пост главы государства подали документы в избирательный комитет.

Со своей стороны, выступая на заседании Совбеза ООН, заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин заявил, что всем сторонам конфликта в Ливии необходимо проявить максимальную сдержанность. По его словам, только так народ сможет воспользоваться своим законным правом проголосовать за президента.