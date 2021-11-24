В Брянской области подняли обломки сбитого в годы Великой Отечественной войны самолета ИЛ-4

Брянск, 24 ноября. Поисковики обнаружили в Карачевском районе Брянской области обломки самолета ИЛ-4 вместе с останками членов экипажа.

Речь идет о советском двухмоторном дальнем бомбардировщике ИЛ-4, который в ночь с 12 на 13 июня 1943 года получил задание разбомбить железнодорожные эшелоны фашистов на станции Брянск-2, но был сбит вражескими зенитками. Тогда с боевого задания не вернулись летчик Алексей Метелкин, штурман Анатолий Павлов, радист Николай Кобзев и стрелок Владимир Надточиев, сообщает РИА «Стрела».

По данным пресс-службы правительства Брянской области, в Белоруссии удалось найти родственников Владимира Надточиева, предстоит отыскать родных и близких остальных героев. Как пояснил глава регионального движения «Отечество» Александр Соболев, родственников погибших летчиков планируется пригласить на церемонию захоронения останков, которая состоится в Карачевском районе.

Ранее ФАН сообщал, что поисковым отрядам удалось найти в Ржевском районе Тверской области бомбардировщик Пе-2 времен Великой Отечественной войны и останки двух членов экипажа. Специалисты установили, что самолет потерпел крушение 8 сентября 1942 года подо Ржевом.