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Банк России понизил официальные курсы валют на 25 ноября

Экономика
Банк России понизил официальные курсы валют на 25 ноября
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 24 ноября. Курс рубля укрепил свои позиции к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Стоимость нацвалюты США опустилась на 46,01 копейки и составила 74,37 рубля. Европейская валюта подешевела на 53,24 копейки, оказавшись на уровне 83,64 рубля за единицу.

На старте торгов Московской биржи российская валюта также продемонстрировала укрепление к доллару и евро. Американская валюта по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии упала на 2 копейки и достигла 74,24 рубля. Биржевой курс евро сократился на 6,25 копейки, до 84,4375 рубля.

В октябре доля рубля в международных расчетах увеличилась до 0,2%, что позволило ему вернуться в рейтинг самых популярных мировых валют. Об этом следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.

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