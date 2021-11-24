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Кремль перечислил темы предстоящих переговоров Путина и президента Сербии Вучича

Политика
Кремль перечислил темы предстоящих переговоров Путина и президента Сербии Вучича
pixabay.com

Москва, 24 ноября. Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич обсудят двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Встреча пройдет 25 ноября в Сочи. Президенты поговорят также о ситуации на Балканах и конкретно в Косово.

«Планируется обсудить актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования», — проинформировали в Кремле.

Александр Вучич ранее указан на важность встречи с Владимиром Путиным. В Сербии также надеются обсудить с Россией энергетические вопросы.

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