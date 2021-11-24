«По следам Михаила Делягина»: Роман Носиков проанализировал резонансные заявления депутата

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Русское выражение-вопрос «В своем ли вы уме?» на самом деле намного страшнее, чем обычное обвинение в безумии, существующее как в русском, так и в других языках. Просто потому, что предполагает наличие чужого ума, в котором человек может оказаться в качестве обитателя или даже пленника.

Я говорю об этом сейчас не потому, что мне захотелось позаниматься филологией. Это так на меня подействовал ролик, загруженный в YouTube депутатом Михаилом Делягиным. Для тех, у кого нет либо времени, либо резервов нервной системы для просмотра ролика, изложу основные тезисы кратко.

Во-первых, в России произошел «государственный переворот» и власть захвачена ВОЗ и ее «наместником» в России — Татьяной Голиковой. Конституция попрана, законы не действуют. В связи с этим про российские законы якобы можно забыть.

Во-вторых, население России делится на две части. Первая часть — это те, кто участвует в медицинских «экспериментах» над собой, позволяет делать себе и своим детям «вивисекцию», то есть вакцинированные, а вторая — это люди, которые «заботятся о своем здоровье», то есть противники вакцин.

Меры по снижению статистики заражений COVID-19, принимаемые правительством, на самом деле якобы не имеют ничего общего с охраной здоровья, а являются «инструментом установления режима апартеида». И так далее и тому подобное.

Почему я все же решил, что Михаил Геннадьевич не просто валяет дурака, а именно «не в своем уме»? Потому что поведение Михаила Геннадьевича и в сферах его особой компетентности стало весьма странным.

Дело в том, что Делягин — экономист. И не просто экономист, а доктор экономических наук и заместитель председателя комитета Государственной думы ФС РФ по экономической политике. И вот на заседании Государственной думы сей ученый муж внезапно задает председателю ЦБ вопрос, который обнаруживает, что доктор экономических наук Делягин не владеет терминологическим аппаратов экономики и не знает, что такое монетизация, выдавая ее за соотношение товара и услуг к деньгам. В то время как монетизация — это способность экономики обращаться в деньги, то есть совокупная ликвидность. А предлагаемые Михаилом Геннадьевичем меры по повышению монетизации (зачем, кстати) приводят к ее понижению, потому что в условиях удешевления денег сделки переходят в бартер, что уменьшает монетизацию.

ФБА «Экономика сегодня» /

Складывается впечатление, что Михаила Геннадьевича подменили. Только что был спокойный, полный достоинства человек, экономист, патриот, последовательный борец с либералами, один из виднейших представителей так называемой патриотической экономики, величавый, как гипсовый бюст Цезаря. А вот он уже перед нами выкрикивает конспирологические теории. Как же так? Причем это странное поведение находит в народе полное одобрение, судя по комментариям.

Возможно, конечно, Михаил Геннадьевич, как это часто бывает в последнее время инфантилизации и со взрослыми людьми, «хотел не этого». Однако странно, что он даже не пытается как-то исправиться, возразить комментаторам или хоть как-то уточнить свою позицию.

Ну предположим, что все гипотетически сделано Михаилом Геннадьевичем, и подпадающее под статьи 207.1. «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», 128.1. «Клевета» и 280. «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» — сделано им «не в своем уме».

Тогда в чьем же? Давайте осмотрим кандидатов. Может быть, он набрался этого ума, когда работал помощником у Михаила Касьянова? Или из ума вице-премьера Немцова, когда работал у него советником? Кстати, вот золотое было время. Не соскучились? Или у Евгения Ясина, когда под его началом работал главным аналитиком Аналитического центра при президенте РФ? Или у Георгия Сатарова, когда в 1996 году работал на избирательный штаб Бориса Ельцина? Много вариантов. И чтобы быть уверенным, мне кажется, следует поручить исследование этого вопроса профессионалам. Кому, как не им, заниматься проблемами такого рода.

В конце я скажу несколько слов о так называемой «патриотической экономике». Весь ее секрет в том, что ее нет и не может быть. Потому что ее не бывает. Так же, как патриотической баллистики, патриотической химии, патриотической биологии и вражеской генетики.

Существует «гнусная правительственная ложь» о том, что нам придется много терпеть и работать, чтобы победить COVID-19 и отстроить страну, и настоящая правда про то, что есть патриотическая экономика и патриотическая вирусология. Патриотическая экономика существует исключительно как область прокормления патриотических экономистов. И ее основной постулат заключается в том, что существует некий тайный способ добиться процветания. Но к этому способу Путина не пускают окружившие его хитрые либералы. Что если на инфляцию не обращать внимания, то ее не будет. Точно так же, как не будет никакого коронавируса, если с ним не бороться.

Все, что надо, — это сыграть с хорошими людьми в наперстки за печатный станок Гознака. На что способен только не такой, как все, а человек смелый и умный, которого не запугаешь и не обманешь, как других. Не проведешь! Он-то точно знает, что есть, должен быть волшебный способ добиться успеха. Вступить в ассоциацию с ЕС, например. Или удачно вложить ваучер.

Это же все о тебе. Это же все про тебя. Ты же такой необыкновенный.