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Спецслужбы Турции конфисковали артефакты римской эпохи у контрабандистов

Весь мир
Спецслужбы Турции конфисковали артефакты римской эпохи у контрабандистов
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Газиантеп, 24 ноября. Турецкие силы безопасности изъяли у преступников десятки бронзовых монет римской эпохи, а также погребальную стелу и статую Иисуса Христа, сообщают местные СМИ.

В заявлении администрации губернатора юго-восточной провинции Газиантеп говорится, что в ходе обысков сотрудники жандармерии обнаружили у одного мужчины в районе Белек около 45 монет.

Исторические ценности были переданы Дирекции музеев Газиантепа. Подозреваемый был задержан по подозрению в контрабанде.

Кроме того, силы безопасности в западной провинции Кютахья задержали двух человек при попытке продать погребальную стелу римской эпохи и статую Иисуса Христа.

Отряды жандармерии в районе Эмет установили слежку за подозреваемыми, в результате чего выяснилось, что мужчины проводили незаконные раскопки и пытались продать артефакты римской эпохи. Исторические ценности также были переданы дирекции музеев Кутахьи.

Контрабанда в Турции

Контрабанда артефактов не является редким феноменом в Турции, даже несмотря на то, что власти пытаются пресекать эту незаконную деятельность. Так, по меньшей мере 78 подозреваемых в контрабанде артефактами были арестованы в 30 провинциях республики в августе.

В ходе широкомасштабной спецоперации силы безопасности изъяли 9 276 незаконно раскопанных исторических ценностей, а также огнестрельное оружие и наличные деньги как в долларах США, так и в евро. Другие артефакты были проданы американским и европейским аукционным домам, иногда с использованием поддельных документов о собственности.

В 2019 году агентство BBC провело расследование, в ходе которого выяснилось, что многие ценности, вывезенные из Ирака и Сирии нелегальным путем, продавались в Турции в группах на Facebook. По данным журналистов, торги проходят не только в Интернете — существует целая мафиозная сеть по вывозу дорогих экспонатов.

В некотором смысле Турция стала бенефициаром контрабанды исторических ценностей. По словам сопредседателя директората древностей в сирийском кантоне Африн Хамида Насера, Анкара при помощи лояльных боевиков вывезла на свою территорию по меньшей мере 16 тысяч ценных экспонатов из Сирии, большинство из которых были украдены с археологических объектов. Сейчас эти артефакты, по большей части, можно найти в турецких музеях.

Впрочем, некоторые исторические ценности, разворованные боевиками и направленные в Европу, предположительно через Турцию, все же возвращаются в Сирию. Так, в ближайшее время в арабскую республику будут перевезены три артефакта, украденные из Пальмиры и конфискованные в Швейцарии в 2016 году. Среди них две каменных панели и цилиндрическая статуя головы жреца.

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