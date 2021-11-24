Спецслужбы Турции конфисковали артефакты римской эпохи у контрабандистов

Газиантеп, 24 ноября. Турецкие силы безопасности изъяли у преступников десятки бронзовых монет римской эпохи, а также погребальную стелу и статую Иисуса Христа, сообщают местные СМИ.

В заявлении администрации губернатора юго-восточной провинции Газиантеп говорится, что в ходе обысков сотрудники жандармерии обнаружили у одного мужчины в районе Белек около 45 монет.

Исторические ценности были переданы Дирекции музеев Газиантепа. Подозреваемый был задержан по подозрению в контрабанде.

Кроме того, силы безопасности в западной провинции Кютахья задержали двух человек при попытке продать погребальную стелу римской эпохи и статую Иисуса Христа.

Отряды жандармерии в районе Эмет установили слежку за подозреваемыми, в результате чего выяснилось, что мужчины проводили незаконные раскопки и пытались продать артефакты римской эпохи. Исторические ценности также были переданы дирекции музеев Кутахьи.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Roma Dönemi'ne ait bir adet mezar stelini ve heykeli satmak isteyen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. pic.twitter.com/pFm8a2pdRU — radyoenerji (@enerjifm) November 23, 2021

Контрабанда в Турции

Контрабанда артефактов не является редким феноменом в Турции, даже несмотря на то, что власти пытаются пресекать эту незаконную деятельность. Так, по меньшей мере 78 подозреваемых в контрабанде артефактами были арестованы в 30 провинциях республики в августе.

В ходе широкомасштабной спецоперации силы безопасности изъяли 9 276 незаконно раскопанных исторических ценностей, а также огнестрельное оружие и наличные деньги как в долларах США, так и в евро. Другие артефакты были проданы американским и европейским аукционным домам, иногда с использованием поддельных документов о собственности.

#Turkey nabs 78 suspects over #historical artifact smuggling



▪️78 of 93 identified suspects were arrested on Tuesday as part of Turkey countrywide #operation against historical artifact smuggling.

▪️Operation Anadolu is carried out across 30 provinces to arrest 93 suspects. pic.twitter.com/sndL6mxFxk — EHA News (@eha_news) August 10, 2021

В 2019 году агентство BBC провело расследование, в ходе которого выяснилось, что многие ценности, вывезенные из Ирака и Сирии нелегальным путем, продавались в Турции в группах на Facebook. По данным журналистов, торги проходят не только в Интернете — существует целая мафиозная сеть по вывозу дорогих экспонатов.

UNESCO described looting by IS as being on "an industrial scale." Artifacts are not just destroyed but also sold on Facebook to fund terrorism. One Syrian #archaeologist lamented, "I see my history and my culture destroyed in front of my eyes." https://t.co/YLihiEFDrg #shame — Dr. Heather Lynn (@DrHeatherLynn) June 27, 2019

В некотором смысле Турция стала бенефициаром контрабанды исторических ценностей. По словам сопредседателя директората древностей в сирийском кантоне Африн Хамида Насера, Анкара при помощи лояльных боевиков вывезла на свою территорию по меньшей мере 16 тысяч ценных экспонатов из Сирии, большинство из которых были украдены с археологических объектов. Сейчас эти артефакты, по большей части, можно найти в турецких музеях.

Впрочем, некоторые исторические ценности, разворованные боевиками и направленные в Европу, предположительно через Турцию, все же возвращаются в Сирию. Так, в ближайшее время в арабскую республику будут перевезены три артефакта, украденные из Пальмиры и конфискованные в Швейцарии в 2016 году. Среди них две каменных панели и цилиндрическая статуя головы жреца.