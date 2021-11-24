Эвелина Хромченко удивила подписчиков архивным снимком с маленьким сыном

Москва, 24 ноября. Ведущая шоу «Модный приговор», журналистка и эксперт по стилю Эвелина Хромченко поразила поклонников архивной фотографией. Знаменитость показала кадр, на котором она позирует с маленьким сыном на руках.

Снимок появился на странице Хромченко в Instagram. На фото телеведущая, одетая в рубашку, предстала перед поклонниками в образе брюнетки с короткой стрижкой и в очках. Журналистка держит на руках темноволосого младенца, причем мальчик смотрит прямо в камеру. Звезда экрана приурочила публикацию архивного снимка к Дню сыновей.

«Я люблю тебя, сынок!» — лаконично подписала кадр эксперт по стилю.

В комментариях Хромченко уточнила, что фотография была сделана 25 лет назад. Многих поклонников телеведущей удивил ее внешний вид на фото. Некоторые подписчики признались, что не сразу узнали знаменитость на снимке, пишет «Вечерняя Москва».

«Вы очень изменились!»; «Я вас не узнала, долго смотрела, чья страница, не могла понять, вы или не вы»; «Вы прекрасны на этом фото, вы прекрасны в жизни. Но насколько разные образы… Будто два разных человека»; «Вы сами похожи на ребенка», — написали пораженные поклонники.

Эвелина Хромченко нередко дает советы по стилю в эфире программы «Модный приговор». Например, недавно она показала юбку, которая «уродует» фигуру.