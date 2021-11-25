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Экономист Мильчакова определила диапазон курса доллара в начале декабря

Экономика
Экономист Мильчакова определила диапазон курса доллара в начале декабря
Федеральное агентство новостей  / 

До начала декабря на курс рубля будут влиять три фактора. Такое мнение ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов опустился на 2 копейки и составил 74,24 рубля. Стоимость евро снизилась на 6,25 копейки — до 84,4375 рубля за единицу.

«До начала декабря на курс рубля будут влиять следующие факторы. Во-первых, динамика цен на нефть в ожидании очередной министерской встречи ОПЕК+, которая назначена на 4 декабря. Несмотря на решение США и ряда стран — потребителей нефти о продаже черного золота из стратегических резервов, цены на нефть вновь пошли вверх, а цена марки Brent снова превысила 80 долларов за баррель. Потому что рынок не ожидает, что решение потребителей нефти испугало ОПЕК+, и, наоборот, рынок ждет, что текущие планы по увеличению добычи сырья на 400 тыс. б/с не будут корректироваться. Соответственно, это «бычий» фактор для рубля», — пояснила Наталья Мильчакова.

Экономист Мильчакова рассказала, сколько будет стоить доллар в начале декабря
Федеральное агентство новостей /

Во-вторых, заметила экономист, до конца ноября возобновятся переговоры Ирана и стран Запада относительно иранской ядерной программы. Нефтяной рынок в прошлом опасался, что США отменят эмбарго на иранскую нефть, чтобы уговорить Иран пойти на уступки Западу и отказаться от обогащения урана. Однако, как сообщали американские СМИ, Иран требует от США отменить эмбарго еще до начала переговоров, что для США неприемлемо.

«Можно предположить, что переговоры опять чем-то существенным не закончатся, а нефтяное эмбарго против Ирана сохранится. Значит, цены на нефть будут расти. А если к этому добавится временный запрет США на экспорт нефти, то цены могут вырасти как минимум до 85 долларов за баррель. И этот фактор тоже будет «бычьим» для рубля», — добавила Наталья Мильчакова.

В-третьих, по ее словам, в конце ноября в Конгрессе США выступят глава ФРС Джером Пауэлл, которого президент Джо Байден выдвинул кандидатом на новый срок, и министр финансов США Джанет Йеллен. Если в их заявлениях будет содержаться тема сокращения монетарного стимулирования экономики США, доллар может вырасти, что негативно скажется на курсах валют развивающихся стран, включая рубль. Это самый главный «медвежий» фактор для рубля.

«До начала декабря рубль будет колебаться в рамках 73-75 руб. за доллар и 83-84,5 руб. за евро», — заключила Наталья Мильчакова.

Российская валюта может продолжить падение в случае «пробоя» уровня в 75 рублей за доллар, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он назвал девальвацию рубля неизбежной на фоне обострения геополитической ситуации и угрозы новых санкций.

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