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Дмитрий Дибров высказался о работе Александра Маслякова в честь его 80-летнего юбилея
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров высказался о работе Александра Маслякова в честь его 80-летнего юбилея
Прес-служба Первого канала  / 

Шоумен, телеведущий Дмитрий Дибров в разговоре с ФАН рассказал, что думает о работе руководителя и ведущего «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александра Маслякова.

Сегодня, 24 ноября, легенда телевидения отмечает день рождения. Александру Маслякову исполнилось 80 лет. Его уже успел поздравить президент РФ Владимир Путин, а также коллеги.

Говоря о знаменитом ведущем, нельзя не упомянуть его главное детище — всеми любимый КВН. По мнению Дмитрия Диброва, проект Маслякова достоин самых высоких похвал.

«Александр Васильевич и весь руководимый им проект, конечно, достойны Книги рекордов Гиннеса. Это большое достижение, ведь в свое время КВН был единственным социальным лифтом для людей, которым не хватало, так сказать, мейнстрима», — говорит Дибров.

Благодаря легендарному «Клубу веселых и находчивых» страна не только от души смеялась, но и узнала многих неизвестных ранее талантливых людей.

Дмитрий Дибров высказался о работе Александра Маслякова в честь его 80-летнего юбилея
wikipedia.org / premier.gov.ru / CC BY 4.0

«Многие из тех, кого мы сегодня знаем и любим, вышли как раз из КВН. И сам Саша Масляков известен нам и любим как телеведущий, а такой профессии в то время не было в вузах страны. КВН дал ему возможность взлететь над горизонтом. То же самое происходит и сегодня. Нет смысла даже перечислять всех этих знаменитых телеведущих. Мы все знаем Гарика Харламова, Гарика Мартиросяна, Леонида Аркадьевича Якубовича, Александра Завеновича Акопова. Даже я в юности играл в КВН. Саша — это социальный лифт для многих тысяч ярких и активных агентов влияния», — заключил Дмитрий Дибров.

Ранее Александр Масляков признался, что в день рождения находится на рабочем месте, ведь юбилей скоро и у КВН. Также ведущий прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он собирается уходить с телевидения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дмитрий Дибров высказался о работе Александра Маслякова в честь его 80-летнего юбилея
квн масляков дибров
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