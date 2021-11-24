Обвиненный в домогательствах режиссер Демченко рассказал о заговоре Вокс против него

Санкт-Петербург, 24 ноября. Постановщик Максим Демченко заявил, что экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс подговорила актрис, потерявших роли в сериале «ОБЖ», выступить с заявлением о харрасменте.

Алиса Вокс проиграла в суде Петербурга дело, в ходе рассмотрения которого не смогла доказать свои обвинения в харассменте со стороны режиссера Демченко. Судебная инстанция постановила признать несоответствующими действительности сведения, распространенные ею на YouTube.

Демченко принял участие в пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот». Он высказался о выдвинутых обвинениях и прокомментировал результаты суда.

«Вокс заявила, что она была не одна. Потом ей помогли «добрые люди», они стали обзванивать всех актрис сериала с просьбой что-то рассказать. Естественно, подавляющее большинство ответило, что им нечего рассказывать, но пару девочек согласились. Потому что на данный момент, они уже не снимаются, ничего из себя не представляют, ничего не делают сейчас, а память о том времени, когда они были популярны, когда их узнавали на улице – это все у них осталось», — поделился постановщик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В 2006 году, когда «ОБЖ-2» трансформировался в сериал «Старшеклассники», многие актеры лишились своих ролей, они были «страшно недовольны» этим. Поэтому, из мести, считает режиссер, они могли согласиться на участие в заговоре, организованном Вокс против него. Так появилась «группа пострадавших», в которую пригласили и актрису Виталину Гусак. Последняя выступила в суде в защиту режиссера.

«Они начали буквально призывать меня высказаться плохим словом про Максима Ивановича. Я вижу, что поливается грязью любимый сериал. Конечно, я не могла это оставить в покое, поэтому решила туда внедриться и наблюдать за тем, что там происходит. Журналисты буквально призывали: «Говорите-говорите, даже если ничего не было, может там когда-то поцеловал в щечку, ничего страшного, мы потом это соберем и, если нас будет много, массово задавим», — рассказала Гусак.

Напомним, что по решению суда Алиса Вокс должна заплатить режиссеру в качестве компенсации полмиллиона рублей. Демченко остался удовлетворен решением Приморского районного суда.