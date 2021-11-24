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Продавец тайно оформлял кредиты на покупателей в Омской области
Происшествия
Продавец тайно оформлял кредиты на покупателей в Омской области
pixabay.com  / 

Омск, 24 ноября. Полиция Шербакульского района Омской области возбудила уголовное дело в отношении мужчины, которого 48-летняя женщина обвинила в обмане. По ее словам, она стала получать сообщения о необходимости погашения задолженности по кредиту, хотя ничего не оформляла, отмечает «Омск-Информ».

Жительница Омской области вспомнила, что сотрудник магазина предлагал ей купить телефон, она отказалась, но, вероятно, он оформил на нее кредитную карту, а затем снял с нее все деньги. Полицейским удалось выяснить причастность продавца к еще нескольким аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что мошенники придумали новый сценарий обмана в сфере микрозаймов. Для этого они используют СМС-бомберы. Номер телефона жертвы регистрируется на нескольких сайтах, затем человеку приходят десятки сообщений с кодами.

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