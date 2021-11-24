Работу Эйнштейна по теории относительности продали на аукционе за 11,6 млн евро

Париж, 24 ноября. Рукопись лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года Альберта Эйнштейна с размышлениями о теории относительности была продана на аукционе в Париже. Об этом сообщило радио Franceinfo.

Оценочная стоимость лота составила свыше 2 млн евро. При этом в процессе торгов цена быстро превысила все прогнозы, и битва за уникальные рукописи завершилась серией ставок от двух игроков, поочередно поднимавших цену на 200 тысяч евро. В итоге покупатель приобрел труды ученого за 11,6 миллиона евро. Свое имя он предпочел не раскрывать.

Проданный текст известный физик-теоретик написал в 1913-1914 годах в Цюрихе совместно со своим швейцарским коллегой и другом Микеле Бессо. Непосредственно Эйнштейну принадлежит 26 страниц, Бессо — 25 страниц, и еще три страницы они написали вместе.

Уникальная выставка высоких технологий открылась в прошлом месяце в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. В числе экспонатов были представлены роботы с лицами Трампа, Эйнштейна и Хокинга.