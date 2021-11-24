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Работу Эйнштейна по теории относительности продали на аукционе за 11,6 млн евро

Экономика
Работу Эйнштейна по теории относительности продали на аукционе за 11,6 млн евро
pixabay.com

Париж, 24 ноября. Рукопись лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года Альберта Эйнштейна с размышлениями о теории относительности была продана на аукционе в Париже. Об этом сообщило радио Franceinfo.

Оценочная стоимость лота составила свыше 2 млн евро. При этом в процессе торгов цена быстро превысила все прогнозы, и битва за уникальные рукописи завершилась серией ставок от двух игроков, поочередно поднимавших цену на 200 тысяч евро. В итоге покупатель приобрел труды ученого за 11,6 миллиона евро. Свое имя он предпочел не раскрывать.

Проданный текст известный физик-теоретик написал в 1913-1914 годах в Цюрихе совместно со своим швейцарским коллегой и другом Микеле Бессо. Непосредственно Эйнштейну принадлежит 26 страниц, Бессо — 25 страниц, и еще три страницы они написали вместе.

Уникальная выставка высоких технологий открылась в прошлом месяце в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. В числе экспонатов были представлены роботы с лицами Трампа, Эйнштейна и Хокинга.

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наука эйнштейн аукцион
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