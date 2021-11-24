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РФ «озеленит» промышленность с помощью углеродных единиц

Экономика
РФ «озеленит» промышленность с помощью углеродных единиц
pixabay.com

Москва, 24 ноября. Российская Федерация намеревается стать углеродно-нейтральным государством к 2060 году, отметил еще в октябре президент Владимир Путин. Дополнительно экологизировать экономику страны позволят углеродные единицы, пишет журнал «Профиль».

Национальный рынок торговли углеродными единицами должен появиться в России, считают представители Министерства экономического развития. Это необходимо для того, чтобы приблизить промышленность к максимально «зеленому» уровню.

Европейская комиссия еще летом презентовала экологический план под названием EU Green Deal. Согласно программе проекта, объединение будет вводить особые меры трансграничного углеродного регулирования или ТУР. План включает, помимо остального, учреждение углеродного налога для экспортеров продукции.

Предполагается, что компаниям-поставщикам ресурсов придется платить дополнительные деньги для компенсирования своего урона окружающей среде. Проект нацелен на то, чтобы сделать поставщиков и покупателей более экологичными, стимулируя к «озеленению» цепочки через искусственное подорожание сотрудничества.

Как подсчитали в Минэкономразвития, новый углеродный налог может стоить российским экспортным предприятиям порядка 50 млрд евро, однако в полную силу он начнет действовать только в 2026 году, поэтому у национальных игроков есть время на подготовку. Естественно, что все компании не смогут успеть перестроить производство, поэтому их могут спасти углеродные квоты.

«Карбоновые квоты и единицы все более воспринимаются как необходимый инструмент для решения вопросов декарбонизации и реализации климатической повестки в достижении заявляемых целей по углеродной нейтральности как на уровне стран, так и конкретных компаний», – указывает партнер Bain & Company Алексей Каравайкин.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже отмечал, что рынок торговли углеродными единицами в России может быть создан уже к середине следующего года. Через девять лет торговый оборот карбоновых квот превысит показатель в 1,5 млрд долларов, прогнозирует руководитель управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках «ВТБ Капитала» Атанас Джумалиев.

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Все новости / Экономика / РФ «озеленит» промышленность с помощью углеродных единиц
россия экология минэкономразвития энергетика торговля углеродные единицы
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