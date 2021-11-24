Пережившая тяжелую болезнь МакSим полностью сосредоточилась на здоровье

Москва, 24 ноября. Певица Марина Максимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, сосредоточилась на здоровье и пока не планирует возвращаться к музыке. Об этом заявила PR-менеджер артистки Яна Богушевская.

У представительницы МакSим уточнили, собирается ли исполнительница хита «Знаешь ли ты» дать концерт или записать альбом после тяжелой болезни. Однако PR-менеджер не смогла обнадежить поклонников певицы.

«Ничего, конечно же, не планирует — артистка восстанавливается. Полностью посвятила себя здоровью», — подчеркнула Богушевская.

Минувшим летом знаменитость перенесла пневмонию в тяжелой форме, напоминает «Вечерняя Москва». Максимову ввели в искусственную кому, в которой она провела почти два месяца. Пока певица находилась в больнице, многие поклонники и коллеги переживали за ее жизнь и здоровье.

Недавно пережившая тяжелую болезнь МакSим впервые вышла на сцену после комы во время дня рождения канала Муз-ТВ. На некоторых кадрах с мероприятия можно заметить округлившийся живот звезды, из-за чего ее заподозрили в беременности.