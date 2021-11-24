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В Сети появилось пророчество Матроны Московской об экономическом будущем России

Общество
В Сети появилось пророчество Матроны Московской об экономическом будущем России
wikipedia.org  /  Православие.Ru /Добросовестное использование

Москва, 24 ноября. Православные верующие 22 ноября вспоминали святую Матрону Московскую. Толкователи часто заявляют о ее пророчествах, которые неминуемо сбываются.

Предсказательница жила с конца XIX по середину XX веков. Она предвидела многие пугающие вещи, но при жизни никто не воспринимал ее серьезно. Дар Матроны стал всем известен много позже.

Согласно неутешительному пророчеству святой блаженной, в 2022 году экономика России сильно пострадает. Финансовый кризис отразится на социальной сфере, поэтому стране могут угрожать народные бунты. Экономический рынок будет не в лучшем состоянии до 2025 года. Россиянам придется собрать все силы и терпение, чтобы преодолеть тяжелый период.

«Народ слеп, живет в грязи и лжи, но когда откроются его глаза, тогда он восстанет и начнет бесчинствовать, и его никто не остановит. Граждане долго не смогут избавиться от мрака и будут длительно отходить, но все закончится в итоге хорошо — великой, затяжной победой», — предсказывала Матрона Москвоская.

Кризис коснется не только России, но Европы. Толкователи пророчеств уверены, что он будет связан с мигрантами.

Ранее стало известно, что Матрона предсказала заключение соглашений Москвы с Индией и Китаем. Оставшись без поддержки России, Европа станет пустыней.

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