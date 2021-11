Оговорка Байдена из-за телесуфлера во время обращения к нации возмутила американцев

Вашингтон, 24 ноября. Очередной громкий «ляп» президента США Джо Байдена пришелся на праздничное обращение к нации в честь Дня Благодарения. Американский лидер немного увлекся и прочитал техническую надпись с телесуфлера, доведя американцев до истерики.

Накануне национального праздника США Байден обратился народу, пообещав сплотить нацию и вернуть в страну экономическое процветание и благодать. Также глава государства процитировал генерального директора крупнейшей сети гипермаркетов Walmart, где и оконфузился, озвучив техническую надпись с телесуфлера.

Joe Biden reads "end of quote" after making debunked Social Security claim????



Joe Biden is the Ron Burgundy of politics. If it’s on the teleprompter he will read it. Clearly not the sharpest tool in the shed... no wonder China desperately wants him to win! pic.twitter.com/Q4EWZwJkUv