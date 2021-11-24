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Оговорка Байдена из-за телесуфлера во время обращения к нации возмутила американцев

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 14:43
Политика
Оговорка Байдена из-за телесуфлера во время обращения к нации возмутила американцев
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 24 ноября. Очередной громкий «ляп» президента США Джо Байдена пришелся на праздничное обращение к нации в честь Дня Благодарения. Американский лидер немного увлекся и прочитал техническую надпись с телесуфлера, доведя американцев до истерики.

Накануне национального праздника США Байден обратился народу, пообещав сплотить нацию и вернуть в страну экономическое процветание и благодать. Также глава государства процитировал генерального директора крупнейшей сети гипермаркетов Walmart, где и оконфузился, озвучив техническую надпись с телесуфлера.

«Я думаю, вы слышали вчера слова генерального директора Walmart о шагах, которые мы предприняли. Он сказал, я цитирую: "Сочетание совместной работы частного предприятия и правительства оказалось по-настоящему успешным". Далее он сказал: "На всем протяжении цепочки поставок введено... много инноваций. Благодаря предпринятым нами мерам, все начало меняться". Конец цитаты», — зачитал американский лидер, не заметив ошибки.

Именно оговорка с прочтением технической перебивки «конец цитаты» заставила жителей США вспомнить о других многочисленных ошибках и неловкостях, связанных с личностью Джо Байдена. Пользователи начали вспоминать другие подобные эпизоды, а также в очередной раз усомнились в профпригодности 79-политика на посту главы государства.

«Как Америка может вернуться и вознестись подобно орлу, если ей правит индейка по имени Джо Байден?!» — возмущается пользователь портала Gateway Pundit w kahn.

«Неужели могло быть хуже? Видимо, могло...» — посетовал robinhood48.

«Вы осознаете, что этот умственно нездоровый дряхлый старик де-факто лидер всего свободного мира? Уже квадриллионы статей и мемов создано на эту тему, устал! Да ему нельзя доверить даже автомат с лимонадом, и он еще самый могущественный человек в мире? Почему нам еще не страшно?!» — не сдержал эмоций wayoutfront.

Не остался в стороне и опубликовавший скандальное видео и сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший. Молодой предприниматель сравнил Байдена с Роном Бургунди — телеведущим, персонажем американской кинокомедии режиссера Адама Маккея.

Странные позы, оговорки и специфическая манера речи сделали президента США Джо Байдена одним из главных героев сатирического фольклора. Федеральное агентство новостей опубликовало лучшие шутки и мемы, связанные с проколами политика.

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