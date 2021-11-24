Оговорка Байдена из-за телесуфлера во время обращения к нации возмутила американцев

Вашингтон, 24 ноября. Очередной громкий «ляп» президента США Джо Байдена пришелся на праздничное обращение к нации в честь Дня Благодарения. Американский лидер немного увлекся и прочитал техническую надпись с телесуфлера, доведя американцев до истерики.

Накануне национального праздника США Байден обратился народу, пообещав сплотить нацию и вернуть в страну экономическое процветание и благодать. Также глава государства процитировал генерального директора крупнейшей сети гипермаркетов Walmart, где и оконфузился, озвучив техническую надпись с телесуфлера.

«Я думаю, вы слышали вчера слова генерального директора Walmart о шагах, которые мы предприняли. Он сказал, я цитирую: "Сочетание совместной работы частного предприятия и правительства оказалось по-настоящему успешным". Далее он сказал: "На всем протяжении цепочки поставок введено... много инноваций. Благодаря предпринятым нами мерам, все начало меняться". Конец цитаты», — зачитал американский лидер, не заметив ошибки.

Joe Biden reads "end of quote" after making debunked Social Security claim????



Joe Biden is the Ron Burgundy of politics. If it’s on the teleprompter he will read it. Clearly not the sharpest tool in the shed... no wonder China desperately wants him to win! pic.twitter.com/Q4EWZwJkUv — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 4, 2020

Именно оговорка с прочтением технической перебивки «конец цитаты» заставила жителей США вспомнить о других многочисленных ошибках и неловкостях, связанных с личностью Джо Байдена. Пользователи начали вспоминать другие подобные эпизоды, а также в очередной раз усомнились в профпригодности 79-политика на посту главы государства.

«Как Америка может вернуться и вознестись подобно орлу, если ей правит индейка по имени Джо Байден?!» — возмущается пользователь портала Gateway Pundit w kahn.

«Неужели могло быть хуже? Видимо, могло...» — посетовал robinhood48.

«Вы осознаете, что этот умственно нездоровый дряхлый старик де-факто лидер всего свободного мира? Уже квадриллионы статей и мемов создано на эту тему, устал! Да ему нельзя доверить даже автомат с лимонадом, и он еще самый могущественный человек в мире? Почему нам еще не страшно?!» — не сдержал эмоций wayoutfront.

Не остался в стороне и опубликовавший скандальное видео и сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший. Молодой предприниматель сравнил Байдена с Роном Бургунди — телеведущим, персонажем американской кинокомедии режиссера Адама Маккея.

Странные позы, оговорки и специфическая манера речи сделали президента США Джо Байдена одним из главных героев сатирического фольклора. Федеральное агентство новостей опубликовало лучшие шутки и мемы, связанные с проколами политика.