Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 16:56
16:55
Происшествия
Водитель Lada Largus насмерть сбил петербурженку на проспекте Обуховской Обороны
16:53
Экономика
Украинцы объяснили исчезновение уникального судозавода
16:49
Армия
Украинцы сравнили с неуместным анекдотом последние испытания своих ВВС
16:45
Общество
Публицист Мармазов о системе образования и ЕГЭ: Пришло время вернуть фундамент обществу
16:45
Весь мир
Миссия Евросоюза положительно оценила ход региональных выборов в Венесуэле
16:42
Происшествия
Полиция задержала волжанина по подозрению в сбыте контрафактного алкоголя
16:40
Происшествия
Предполагаемый убийца жены и дочери задержан в Оренбурге
16:37
Шоу-бизнес
Пластический хирург Алексанян оценил шансы МакSим на избавление от шрамов
16:33
Происшествия
Охотники в Самарской области незаконно убили шесть косуль
16:31
Общество
Юрий Лоза отказался идти в красную зону
Все новости

Жители Риги обнаружили обломки старинного фрегата на пляже Ритабулли

Общество

Части каркаса корабля долгое время скрывались в песке на пляже Ритабулли. Когда благодаря ветру они оказались на виду, то сразу же стали достоянием местного научного сообщества.

«Им может быть и 100, и 200 лет, и больше. Потому что гвозди там кованые. Железо море подъело. Но то, что было в песке, сохраняется хорошо», — рассуждает исследователь Балтийского моря Юрий Ефременков.

По мнению историка, найденные объекты возможно освободить от песка и транспортировать. Это позволит сохранить артефакт для потомков.

«Здесь пласт истории, который мы топчем своими ногами и не замечаем», — сокрушается Ефременков.

Отреставрированные обломки фрегата поместят в местный музей. Стоит отметить, что эта не первая подобная находка на территории Латвии.

«В 2004 году здесь же вымыло руль старинного корабля. 5,5 метров высота, ширина — метр, толщина — 30 сантиметров. Это как минимум фрегат парусный», — объясняет Ефременков.

Однако не всем артефактам удается стать частью экспозиции. Так, часть старинного корабля, найденного на берегу Даугавгривы, так и осталась лежать в земле. В стране просто нет учреждений, где можно разместить 12-метровый объект.  

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители Риги обнаружили обломки старинного фрегата на пляже Ритабулли
латвия археологи рига артефакты находки
Комментировать