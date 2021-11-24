Жители Риги обнаружили обломки старинного фрегата на пляже Ритабулли

Части каркаса корабля долгое время скрывались в песке на пляже Ритабулли. Когда благодаря ветру они оказались на виду, то сразу же стали достоянием местного научного сообщества.

«Им может быть и 100, и 200 лет, и больше. Потому что гвозди там кованые. Железо море подъело. Но то, что было в песке, сохраняется хорошо», — рассуждает исследователь Балтийского моря Юрий Ефременков.

По мнению историка, найденные объекты возможно освободить от песка и транспортировать. Это позволит сохранить артефакт для потомков.

«Здесь пласт истории, который мы топчем своими ногами и не замечаем», — сокрушается Ефременков.

Отреставрированные обломки фрегата поместят в местный музей. Стоит отметить, что эта не первая подобная находка на территории Латвии.

«В 2004 году здесь же вымыло руль старинного корабля. 5,5 метров высота, ширина — метр, толщина — 30 сантиметров. Это как минимум фрегат парусный», — объясняет Ефременков.

Однако не всем артефактам удается стать частью экспозиции. Так, часть старинного корабля, найденного на берегу Даугавгривы, так и осталась лежать в земле. В стране просто нет учреждений, где можно разместить 12-метровый объект.