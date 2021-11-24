Пострадавшим на марше в Шарлоттсвилле выплатят 26 миллионов долларов

Шарлоттсвилл, 24 ноября. Федеральное жюри присяжных штата Виргиния признало, что организаторы марша «Объединенных правых» вступили в сговор с целью запугивания и причинения вреда и обязало выплатить 26 млн долларов штрафа. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Jury awards $25 million in Charlottesville "Unite the Right" rally civil case https://t.co/bFZmfE5T0f — CBS News (@CBSNews) November 24, 2021

Присяжные не вынесли вердикт по двум федеральным обвинениям, но признали, что каждый из подсудимых несет ответственность за гражданский заговор в соответствии с законодательством штата Виргиния. Поэтому они будут обязаны возместить ущерб, нанесенный городу и его жителям в тот день.

Около половины – 14 млн. долларов должен будет заплатить Алекс Филдс совершивший наезд на толпу контрдемонстрантов. В результате чего погибла женщина и еще 19 человек получили ранения. Остальное распределят между двенадцатью ответчиками и пятью организациями.

Адвокат одного из истцов Карен Данн назвала решение присяжных «справедливым».

«Мы считаем, что сегодня справедливость была восстановлена. Мы будем нести ответственность за людей, которые это сделали, и мы так благодарны всем за то, что они поддерживают нас и поддерживают наших истцов», — заявила она.

Адвокаты ответчиков, в свою очередь, заявили, что будут подавать иски на уменьшение суммы ущерба.

События в Шарлоттсвилле

Шарлоттсвилл 12 августа 2017 года стал центром противостояния националистов и их противников. Праворадикальные группировки устроили в городе марш «Объединенных правых», на который съехалось множество людей со всей Америки. Демонстранты устроили факельное шествие, закончившееся массовыми драками с полицией, антифашистами, а также сторонниками левых взглядов.

Один из участников, неонацист Алекс Филдс, на своей машине врезался в толпу, выступавшую против марша. В результате столкновения погибла 32-летняя Хезер Хэйер и еще 19 человек получили ранения. Всего в ходе противостояний пострадали 38 человек. Также по причине падения вертолета погибли двое полицейских.