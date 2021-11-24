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Пострадавшим на марше в Шарлоттсвилле выплатят 26 миллионов долларов

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 14:50
Весь мир
Пострадавшим на марше в Шарлоттсвилле выплатят 26 миллионов долларов
Global Look Press  /  Rainmaker Photos / www.imago-images.de

Шарлоттсвилл, 24 ноября. Федеральное жюри присяжных штата Виргиния признало, что организаторы марша «Объединенных правых» вступили в сговор с целью запугивания и причинения вреда и обязало выплатить 26 млн долларов штрафа. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Присяжные не вынесли вердикт по двум федеральным обвинениям, но признали, что каждый из подсудимых несет ответственность за гражданский заговор в соответствии с законодательством штата Виргиния. Поэтому они будут обязаны возместить ущерб, нанесенный городу и его жителям в тот день.

Около половины – 14 млн. долларов должен будет заплатить Алекс Филдс совершивший наезд на толпу контрдемонстрантов. В результате чего погибла женщина и еще 19 человек получили ранения. Остальное распределят между двенадцатью ответчиками и пятью организациями.

Адвокат одного из истцов Карен Данн назвала решение присяжных «справедливым».

«Мы считаем, что сегодня справедливость была восстановлена. Мы будем нести ответственность за людей, которые это сделали, и мы так благодарны всем за то, что они поддерживают нас и поддерживают наших истцов», — заявила она.

Адвокаты ответчиков, в свою очередь, заявили, что будут подавать иски на уменьшение суммы ущерба.

События в Шарлоттсвилле

Шарлоттсвилл 12 августа 2017 года стал центром противостояния националистов и их противников. Праворадикальные группировки устроили в городе марш «Объединенных правых», на который съехалось множество людей со всей Америки. Демонстранты устроили факельное шествие, закончившееся массовыми драками с полицией, антифашистами, а также сторонниками левых взглядов.

Один из участников, неонацист Алекс Филдс, на своей машине врезался в толпу, выступавшую против марша. В результате столкновения погибла 32-летняя Хезер Хэйер и еще 19 человек получили ранения. Всего в ходе противостояний пострадали 38 человек. Также по причине падения вертолета погибли двое полицейских.

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