Пострадавшим на марше в Шарлоттсвилле выплатят 26 миллионов долларов

Шарлоттсвилл, 24 ноября. Федеральное жюри присяжных штата Виргиния признало, что организаторы марша «Объединенных правых» вступили в сговор с целью запугивания и причинения вреда и обязало выплатить 26 млн долларов штрафа. Об этом сообщил телеканал CBS News.

