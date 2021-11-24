Центробанк сможет устанавливать ограничения на привлечение кредитов

Москва, 24 ноября. Государственная дума приняла в III и окончательном чтении закон, который расширяет полномочия Банка России. Об этом пишет ТАСС.

Центральный банк Российской Федерации получит возможность устанавливать лимиты для привлечения займов с целью замедления стремительного роста необеспеченного кредитования населения.

Соответствующий документ изначально инициировали председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также депутат Государственной думы VII созыва Игорь Дивинский.

«Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в «долговую ловушку», — прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон дает регулятору полномочия по учреждению прямых количественных ограничений. Решение об установлении подобных корректировок будет принимать совет директоров Центробанка. Под ограничениями подразумеваются максимально возможная доля кредитов от их общего объема, которые оформляются банком или МФО на протяжении квартала.

Размер безнадежных просроченных долгов физлиц в стране достиг 108,7 млрд рублей, причем каждый десятый из предоставленных гражданам займов стал проблемным, поделились статистикой эксперты НАПКА и БКИ «Эквифакс».