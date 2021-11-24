Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 15:27
15:26
Общество
Голикова предложила продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 до года
15:25
Общество
Голикова назвала неизбежным новый подъем заболеваемости COVID-19 в России
15:22
Экономика
Банк России понизил официальные курсы валют на 25 ноября
15:21
Весь мир
Спецслужбы Турции конфисковали артефакты римской эпохи у контрабандистов
15:21
Политика
Кремль перечислил темы предстоящих переговоров Путина и президента Сербии Вучича
15:21
Происшествия
Глава СК возбудил дело о посредничестве во взятке против московской судьи Кондрат
15:21
Общество
Путин поддержал идею Голиковой увеличить до года срок действия QR-кода для переболевших
15:19
Общество
Голикова: доля повторно переболевших коронавирусом россиян составляет 0,74%
15:18
Общество
Минздрав России зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей «Спутник М»
15:13
Общество
Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 50,4%
Все новости

Франция поставляет боевикам в ЦАР средства обнаружения БПЛА через миротворцев ООН

Весь мир
Франция поставляет боевикам в ЦАР средства обнаружения БПЛА через миротворцев ООН
Prt Scr youtube.com  /  Sony

Банги, 24 ноября. Франция и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в ЦАР поставляют боевикам электронные средства обнаружения дронов, сообщает издание Revue Centrafricaine.

Специальное оборудование найдено бойцами национальной армии (FACA) во время рейда в населенном пункте Пауа, провинции Уам-Пенде на северо-западе Центральноафриканской Республики.

«Технические устройства предназначены для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, а также современных барражирующих боеприпасов. По нашей информации, высокотехнологичные детекторы боевикам поставляет Франция, а непосредственная их передача происходит с помощью сотрудников МИНУСКА. Хотя последние, согласно мандату, должны помогать местным жителям, а не преступным элементам. Эти факты в очередной раз подтверждают планы бывшей метрополии по дестабилизации обстановки в регионе», — пишут авторы статьи.

Франция поставляет боевикам в ЦАР средства обнаружения БПЛА через миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Аналитики напоминают, что Париж и ранее передавал радикалам специальное военное оборудование, которое использовалось против национальных сил обороны и безопасности ЦАР.

«Кроме того, Пятая республика проводила несколько лоббистских операций с экономическими партнерами, вроде Всемирного банка и МВФ, чтобы приостановить финансирование официальных властей Банги», — заключили сотрудники СМИ.

Ранее сообщалось, что армия ЦАР при зачистке лагеря боевиков изъяла запрещенные на территории страны переносные зенитно-ракетные комплексы.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Франция поставляет боевикам в ЦАР средства обнаружения БПЛА через миротворцев ООН
франция боевики бпла африка дрон цар детектор
Комментировать