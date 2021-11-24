Банги, 24 ноября. Франция и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в ЦАР поставляют боевикам электронные средства обнаружения дронов, сообщает издание Revue Centrafricaine.

Специальное оборудование найдено бойцами национальной армии (FACA) во время рейда в населенном пункте Пауа, провинции Уам-Пенде на северо-западе Центральноафриканской Республики.

«Технические устройства предназначены для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, а также современных барражирующих боеприпасов. По нашей информации, высокотехнологичные детекторы боевикам поставляет Франция, а непосредственная их передача происходит с помощью сотрудников МИНУСКА. Хотя последние, согласно мандату, должны помогать местным жителям, а не преступным элементам. Эти факты в очередной раз подтверждают планы бывшей метрополии по дестабилизации обстановки в регионе», — пишут авторы статьи.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Аналитики напоминают, что Париж и ранее передавал радикалам специальное военное оборудование, которое использовалось против национальных сил обороны и безопасности ЦАР.

«Кроме того, Пятая республика проводила несколько лоббистских операций с экономическими партнерами, вроде Всемирного банка и МВФ, чтобы приостановить финансирование официальных властей Банги», — заключили сотрудники СМИ.

Ранее сообщалось, что армия ЦАР при зачистке лагеря боевиков изъяла запрещенные на территории страны переносные зенитно-ракетные комплексы.