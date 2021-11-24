Протестующие в Буркина-Фасо вновь заблокировали проезд французскому конвою

Уагадугу, 24 ноября. Протестующие в Буркина-Фасо вновь заблокировали дорогу для прохождения французского конвоя, который транзитом двигался из Кот-д’Ивуара в Республику Нигер.

Глава внешнеполитического ведомства бывшей метрополии Жан-Ив Ле Дриан ранее заявлял, что власти нескольких стран региона обратились за помощью к Парижу для противодействия террористическим группировкам.

Пятая республика действует в Сахеле с 2013 года, однако этим летом решила сократить численность военнослужащих с 5000 до 3000 человек. Поводом послужили обвинения со стороны Бамако и Уагадугу в поддержке боевиков.

Это не первый подобный случай, недавно сотни протестующих перекрыли дорогу иностранным войскам в городе Кай. В итоге армии бывшей метрополии пришлось срочно менять маршрут. Жителей возмущает присутствие войск Елисейского дворца, так как после их появления активность радикальных исламистов только увеличилась.

Представитель вооруженных сил Франции Паскаль Ланни заявил, что принял решение о передислокации войск на юг государства. В перспективе это должно снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Федеральное агентство новостей /

Ранее недовольство действиями Парижа в регионе высказал во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава правительства Мали Шогель Кокалла Маига. По его словам, бывшая метрополия бросила Бамако «в середине полета» и оставила наедине с террористами. По этой причине властям пришлось обратиться за помощью к России.

На это сразу отреагировал президент Пятой республики Эммануэль Макрон, который отказался признать провал военной операции «Бархан». В целом Елисейский дворец пытается использовать нестабильность на континенте для сохранения собственно влияния и добычи полезных ископаемых.

В середине ноября правительственная армия Буркина-Фасо совместно с группой быстрого реагирования, наблюдения и вмешательства Сахеля (GARSI) провела антитеррористическую операцию на северо-западе страны и ликвидировала более 90 боевиков.