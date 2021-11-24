Экс-сенатор Рязанский объяснил желание пенсионеров продолжать работать

Москва, 24 ноября. Многие пожилые россияне работают не только из-за нехватки средств. Об этом Общественной службе новостей заявил председатель Союза пенсионеров России, экс-сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский.

Он обратил внимание, что большинство просто преданы своей профессии. Эта часть социума работает не из-за нехватки денег, а потому что по-другому не могут — они нужны стране.

«Таких людей много в сферах искусства, культуры, здравоохранении, преподаватели ВУЗов, учителя, военачальники — это люди, которые занимаются интеллектуальной работой», — отметил Разянский.

Однако есть те, кто не может позволить себе обеспечить достойное проживание только на одной пенсии, добавил собеседник издания. Таким людям необходимо помогать единоразовыми выплатами, подчеркнул он.

Число желающих работать после официального выхода на пенсию возросло на 22% относительно 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.