Политик Александр Дятлов назвал главные проблемы лесной отрасли

Архангельск, 24 ноября. Заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов рассказал об основных проблемах лесной отрасли на заседании лесного совета при губернаторе региона Александре Цыбульском.

Как стало известно ФАН, депутат указал, что в 2021 году в России были приняты законы 3-ФЗ, 303-ФЗ и 304-ФЗ, устанавливающие новые подходы государства к ведению лесного хозяйства. В частности, документы закладывают принцип цифровизации отрасли и модернизацию информационных систем.

Дятлов рассказал, что законы предполагают обеспечить контроль за движением древесины с помощью электронного документооборота и регистрации в системе ЛесЕГАИС всех объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры и сделок с древесиной. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года. Однако, как сообщил Дятлов, ряд подзаконных актов, устанавливающие новые требования и процедуры, и форма электронного сопроводительного документа еще не приняты. Помимо этого, функционал системы ЛесЕГАИС до сих пор до конца не разработан и не протестирован.

В связи с этим Архангельское областное собрание депутатов просит правительство пересмотреть ход и сроки принятия подзаконных актов, а в случае необходимости рассмотреть внесение изменений в федеральное законодательство в части переноса внедрения новой системы. По мнению депутатов, оптимальным временем начала действия закона № 3-ФЗ будет 2023 год. При этом Дятлов подчеркнул необходимость сохранения действующих правил и документооборота.

Законопроект, предусматривающий нововведения в лесном законодательстве, был принят Госдумой в январе 2021 года. Поручение по созданию правовых условий для контроля за оборотом древесины правительству и депутатам дал президент РФ Владимир Путин.