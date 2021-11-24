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Айза пошутила о свадьбе экс-супруга Долматова и его девушки Королевой

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 14:26
Шоу-бизнес
Айза пошутила о свадьбе экс-супруга Долматова и его девушки Королевой
instagram.com  /  @aizalovesam / @therealguf

Москва, 24 ноября. Бизнесвумен и блогер Айза Долматова высказалась о предстоящем бракосочетании бывшего мужа Алексея Долматова (Гуфа) и модели Юлии Королевой.

Королева ранее похвасталась кольцом от Гуфа. Свадьба влюбленных намечена на декабрь, она пройдет в узком семейном кругу. Пользователи поинтересовались у Айзы, как она относится к этому событию и пойдет ли на торжество.

«Я ее даже оплачу!» — пошутила бизнесвумен в Stories.

Айза пошутила о свадьбе экс-супруга Долматова и его девушки Королевой
Prt Scr instagram.com / @aizalovesam

Пользователи уверены — Королева не будет рада Айзе на своей свадьбе, ведь до этого между ними произошел серьезный конфликт. Экс-супруга Долматова заявляла, что музыкант всегда будет принадлежать только ей. Но, по словам модели, Гуф был против воссоединения с Айзой.

Владелица салонов красоты AiLab с 2008 по 2014 годы состояла в браке с Алексеем Долматовым, она родила ему сына Сэм. Мальчик пошел по стопам отца и увлекся музыкой. Вторым супругом Айзы был серфер Дмитрий Анохин, от него у бизнесвумен есть сын Элвис. Оба наследника живут с матерью.

Ранее бывшая жена Долматова объяснила подписчикам, что значит «бомж стайл». Она нарядилась в темную толстовку, серые спортивные брюки. Образ звезды завершили черные ботинки и вязаная шапка.

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Все новости / Шоу-бизнес / Айза пошутила о свадьбе экс-супруга Долматова и его девушки Королевой
королева гуф айза долматов
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